Cruce de acusaciones entre PSOE y PP de Trujillo por la presencia de la alcaldesa en la presentación de FITUR

El PSOE de Trujillo y el Partido Popular protagonizaron este miércoles un cruce de acusaciones públicas a raíz de la presencia de la mandataria en la Feria Internacional de Turismo

COMUNICADO DEL PSOE / LA ALCALDESA DE TRUJILLO EN FITUR

COMUNICADO DEL PSOE / LA ALCALDESA DE TRUJILLO EN FITUR / EL PERIÓDICO

La polémica se inició a última hora de la tarde con un comunicado difundido por el PSOE local en redes sociales, en el que criticaba que la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, no hubiera llegado a tiempo a la presentación de la ciudad en FITUR. Según los socialistas, la ausencia inicial habría obligado a la concejala de Turismo, Consuelo Soriano, a improvisar la intervención.

Captura de pantalla 2026 01 23 a las 0.01.44

Captura de pantalla 2026 01 23 a las 0.01.44 / PSOE TRUJILLO

Ante estas afirmaciones, el Partido Popular de Trujillo emitió una nota de prensa en la que desmentía “de manera tajante” las acusaciones del PSOE, asegurando que la alcaldesa sí se encontraba en FITUR y que en ningún momento hubo improvisación ni cambios de última hora en la presentación. En el comunicado, el PP defendía que la participación de la concejala de Turismo estaba prevista con antelación y que la alcaldesa estuvo presente, tal y como —según indicaban— acreditaban fotografías, vídeos y testigos del acto.

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR / RRSS PP TRUJILLO

Horas más tarde, la cuenta oficial del PSOE de Trujillo volvió a pronunciarse a través de redes sociales, difundiendo un vídeo del evento en el que la presentadora y una de las intervinientes en el acto, explicaban que se estaba esperando a la alcaldesa para continuar con la presentación, señalando además que su llegada fue excusada en dos ocasiones durante el acto.

Finalmente, y a la vista de las imágenes y del propio desarrollo del evento, todo apunta a que el enfrentamiento político se debió a un malentendido. Según ha podido confirmar posteriormente, la presentación de Trujillo se vio interrumpida durante unos minutos debido al paso de la comitiva de Sus Majestades los Reyes de España por el stand de Extremadura, lo que obligó a paralizar temporalmente el acto.

Posteriormente, la alcaldesa de Trujillo sí participó en la presentación, tal y como se constata en imágenes y fotografías del evento, incluso en el propio escenario de Exremadura confirmándose así su presencia en FITUR y en el acto promocional de la ciudad.

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, junto a la concejala de Turismo, al fondo de la imagen a la derecha, tras la presentación

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, junto a la concejala de Turismo, al fondo de la imagen a la derecha, tras la presentación / EXTREMADURA TURISMO

El episodio ha generado un intenso cruce de mensajes entre PSOE y PP en redes sociales y comunicados oficiales, en un contexto marcado por la proyección turística de Trujillo en una de las principales ferias del sector a nivel internacional.

