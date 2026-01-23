Carreteras
La DGT restringe el paso a vehículos de mercancías ante la previsión de nieve por la borrasca Ingrid en Cáceres, afectando a Plasencia
La Dirección General de Tráfico ha restringido la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos en la A-66 y la N-630 ante la previsión de nevadas en la provincia de Cáceres.
Mantiene los cortes en la CC-146 (Zarza la Mayor–Portugal), cerrada por inundación, y la CC-224 (Puerto de Honduras, Hervás–Cabezuela del Valle), cerrada por acumulación de nieve.
La borrasca Ingrid se deja notar en España, afectando al norte de la provincia de Cáceres. En la noche del jueves se declaró el cierre de las carreteras CC-224, del puerto de Honduras en el tramo de Hervás a Cabezuela del Valle por acumulación de nieve, y la CC-146 de Zarza la Mayor en la frontera con Portugal por inundación.
Este viernes siguen cortados estos dos tramos, pero además, la Dirección General de Tráfico (DGT), a partir de las 12.00 del mediodía, ha establecido una restricción a la circulación por riesgo ante la previsión de nevadas que afecta, con carácter general, a los vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, cuya masa máxima autorizada o masa máxima del conjunto supere los 7.500 kilogramos.
La medida se aplica en la autovía A-66, en el tramo comprendido entre los kilómetros 471 (Plasencia) y 285 (Zamora), en sentido Gijón, así como en la carretera N-630, entre los puntos kilométricos 479 (Plasencia) y 284 (Zamora).
Sumado a esto, los paneles de mensaje variable situados en la A-66 se encuentran activados para informar a los conductores de esta restricción y de la situación de la vía. En función de la evolución del panorama meteorológico se acordará el levantamiento de esta.
La DGT pide a los ciudadanos extremar la precaución en las carreteras, evitando circular por estas vías. Hay que recordar que el norte de la provincia se encuentra en alerta amarilla por las nevadas, vigente hasta esta medianoche del sábado. Se puede seguir en directo el estado de las carreteras en la página web de la Dirección General de Tráfico, en el siguiente enlace.
