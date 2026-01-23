Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entregan la I Cesta de Apoyo al Comercio en Garrovillas de Alconétar

La iniciativa está impulsada por el ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar

Afortunados con la cesta.

Afortunados con la cesta. / CEDIDA

N. A.

Se ha entregado la cesta de la I edición de apoyo al comercio local organizada por el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar. Los agraciados con el número 06703 -del Sorteo del Niño- son Lorenzo y Mari Carmen.

