Reclaman un compromiso real con el deporte en Trujillo y denuncian el deterioro de las instalaciones
Somos Cáceres critica la falta de planificación del Gobierno municipal y califica de “muy negativa” la gestión de la Concejalía de Deportes tras dos años y medio de mandato
El Comité Local de Somos Cáceres en Trujillo ha denunciado públicamente la falta de planificación y de compromiso del Gobierno municipal del Partido Popular con el deporte local, así como el deterioro que, según la formación, presentan las instalaciones deportivas de la localidad.
A través de una nota de prensa, Somos Cáceres asegura que el Ayuntamiento no ha realizado una apuesta decidida por mejorar la red de infraestructuras deportivas municipales, ni por apoyar de forma eficaz a los clubes y a los deportistas individuales. En este sentido, critican la ausencia de una estrategia clara que permita dar respuesta a las necesidades reales del deporte trujillano.
La formación propone como alternativa la puesta en marcha de un plan integral de mantenimiento de las instalaciones deportivas, la reactivación de proyectos estratégicos paralizados y la resolución de los retrasos en la gestión de subvenciones destinadas a clubes y deportistas.
Según Somos Cáceres, tras dos años y medio de mandato, la Concejalía de Deportes no ha sido capaz de elaborar una estrategia seria y estructurada. Aunque reconocen que algunos de los problemas actuales vienen de lejos, consideran que el Ejecutivo local, encabezado por la alcaldesa Inés Rubio, se ha limitado a “poner parches” sin una planificación deportiva a medio y largo plazo.
Por todo ello, el Comité Local de Somos Cáceres califica de “muy negativa” la gestión de la Concejalía de Deportes, a la que acusa de carecer de iniciativas y de proyectos eficaces que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del deporte en Trujillo.
