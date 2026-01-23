Por San Blas, los negritos verás: Montehermoso celebra su tradición más identitaria

Por San Blas, los negritos verás. Los Negritos de San Blas no son sólo una fiesta, son identidad, tradición y orgullo de Montehermoso. Es una celebración que se vive en la calle, que se comparte y se transmite de generación en generación.

Este viernes, los Negritos han llegado al palacio provincial de la Diputación de Cáceres con motivo de la proximidad de su día: San Blas. Declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2006, la localidad cacereña celebra los días 2 y 3 de febrero esta tradición milenaria que trae degustaciones, música folclórica y muchas danzas populares.

En el acto estuvieron Sheila Martín, diputada delegada de Políticas Sociales, Rosa Isabel Garrido, alcaldesa de Montehermoso, José Carlos Martín, concejal de Urbanismo, Patrimonio y Festejos, y Millán Garrido, veterano 'negrito' tamborilero, junto con Millán hijo y Salva, otros dos miembros de los 'negritos'.

La diputada reafirmó el compromiso de la diputación «con la protección, promoción y difusión de nuestras tradiciones populares», destacando además «la labor de todas las personas y colectivos que hacen posible que esta tradición continúe viva, así como agradecer su esfuerzo y dedicación constante».

Rosa Isabel Garrido, alcaldesa de Montehermoso. / Pablo Parra

Por su parte, la alcaldesa quiso dar valor a su localidad como destino turístico. Situado entre Coria y Plasencia, Montehermoso «apuesta por dar a conocer su patrimonio natural, arqueológico y etnográfico, innovando para acercarlo a todos los públicos».

«Nuestro trabajo se apoya en tres líneas estratégicas, turismo de tradición e identidad. Cuidamos y promocionamos nuestras fiestas, costumbres y culturas populares como la que aquí presentamos hoy de los Negritos de San Blas. Es el mejor ejemplo de tradición viva que nos define y que nos diferencia», añadió.

Programación

Posteriormente, tomó la palabra el concejal José Carlos Martín, el cual desgranó la programación prevista para las fiestas. El día 31, como inauguración, a las 22.00 horas tendrán lugar dos conciertos en la carpa municipal, a cargo de Amor Castúo, banda tributo a Extremoduro, y Perros Verdes, tributo a Marea.

El día 1 comenzará a las 10.30 horas con el inicio de la Matanza tradicional, a cargo de la Asociación Cultural Folklórica 'Sabor Añejo'. Le acompañará un reparto de perrunillas y aguardiente en la plaza de la Constitución.

A las 11, se realizará una escenificación de la matanza y el despiece tradicional del cerdo. A las 11.30 se dará una demostración de guiso de carne y a las 12 una degustación de asados y prueba de cerdo.

Cartel de Los Negritos de San Blas. / Pablo Parra

Los actos continuarán el 2 de febrero, cuando ya entran en escena Los Negritos. A las 19.15 se celebrará la tradicional Velá de San Blas, saliendo los protagonistas desde la casa del Mayordomo, en la calle Cervantes. A las 20.30, habrá una nueva degustación, en este caso de migas extremeñas con café, en la carpa municipal. Por la noche, a las 21.00, concierto del grupo Zalake también en dicha carpa.

Para el día 3, el día más grande, San Blas, Los Negritos, que «desde nuestro punto de vista hacen una labor inmensa y protegen esta fiesta», vuelven a la calle a las 11.30 del mismo modo que el día anterior, saliendo de la casa del Mayordomo en la calle Cervantes. Al mediodía tiene lugar la Misa Mayor en la ermita de San Bartolomé y San Blas y, al finalizar, un pasacalles por la localidad y una venta de los tradicionales cordones del santo amenizan la mañana.

A las 13.30 será la exhibición de Danzas Populares de Los Negritos, en la plaza de España. A las 15, una comida popular con la elaboración de una paella en directo, también en la plaza de la Constitución. Para finalizar, a las 17.00, concierto de Una Banda de Locos en la carpa municipal.

Tradición

Por último, tomó la palabra como 'negrito' Millán Garrido, actual tamborilero. Son 8 negritos los que salen a las calles de Montehermoso, pero la cantera es amplia y, según ellos, «el futuro está asegurado». «Llevo 46 años en el grupo. Empecé bailando de palotero, y después pasé a ser negrito. Con el tiempo se van perdiendo muchas de las tradiciones, y ya nos quedábamos sin tamborileros y esta tradición se podía perder. Así que empecé a ser tamborilero, como ahora. He sido las tres cosas: palotero, negrito y tamborilero», comentaba.

Negritos realizan una floreada. / Pablo Parra

«Mientras pueda estaré ahí para que no se pierda esta tradición tan milenaria». No se conoce una fecha exacta en la que nació esta festividad «añeja», que ha ido cambiando con el paso del tiempo. «Antes, Los Negritos no tenían permitido entrar en la iglesia, era como una burla al santo, iba en contra de lo que realmente era la religión de aquellos tiempos y de ahora», contó Garrido.

Con el traje tradicional y con la cara tiznada, espetó que «un negrito tiene que vivirlo, y si no lo vives, no eres negrito. O sea, que cualquiera no puede ser negrito». Para terminar con la presentación, los negritos allí presentes realizaron una 'floreada', una demostración musical de lo que va a vivir Montehermoso esos dos días. Los negritos verás, y si no los vieres... tú te lo perdieres.