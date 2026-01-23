Unidades como la UME o la Guardia Real llegarán a Cáceres en marzo: la Diputación colabora con las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas llegarán a Cáceres en marzo. O, al menos, se darán a conocer. Este jueves, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con el coronel Vicente Lunar, subdelegado de Defensa en Cáceres, en el marco del despacho institucional habitual y la estrecha colaboración entre ambas instituciones.

En la reunión, que se suele celebrar cada semestre, Lunar ha puesto en conocimiento del presidente las labores que tiene pensado llevar a cabo la Subdelegación, entre las cuales destaca la organización de las I Jornadas Informativas de las Fuerzas Armadas, cuya celebración está prevista para el próximo 25 de marzo en el Palacio de Congresos de la capital cacereña.

«Desde la Diputación nos comprometemos a colaborar con esta acción de la Subdelegación de Defensa porque entendemos que supone una oportunidad para que jóvenes de nuestra provincia puedan optar a salidas profesionales que de no celebrarse una feria como esta, en la que palpan de primera mano el trabajo de las y los profesionales de las Fuerzas Armadas, igual ni se las planteaban», avanzó Morales.

Vicente Lunar y Miguel Ángel Morales, en la reunión. / Pablo Parra

Detalles

Las jornadas incluirán una exposición material y la presencia de «varias unidades que han confirmado su presencia, como la UME, la Guardia Real, la Brigada Extremadura XI o el Ejército del Aire, a través de la base de Talavera la Real, aquí en Badajoz», confirmó el coronel a este diario. «Expondremos todas las formas de acceder, de poder colaborar, de ingresar en las Fuerzas Armadas, etcétera», explicó.

Aunque aún faltan por detallar aspectos del programa, que se hará en un futuro, tal y como aseguró Lunar, esta actividad quiere ser una plataforma para dar a conocer tanto las actividades de las Fuerzas Armadas como las distintas vías de acceso a las academias y a la profesión militar.

Por ello, tal y como ha explicado el coronel, se están enviando invitaciones a los 76 centros de Bachillerato y Formación Profesional de Cáceres y su provincia. «Una carta que le he mandado personalmente a todos los directores y directoras de los distintos colegios de bachiller y formación profesional, y en principio estarán invitados todos».

«Prevemos una audiencia de unas 6.000 personas», señaló. No será la única actividad que tiene pensado Defensa realizar en Cáceres, pero, por el momento, no se conocen más detalles.