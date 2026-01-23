Las voces de Trujillo en FITUR: así se vive la feria desde dentro
Cuatro miradas para entender la propuesta turística de Trujillo en FITUR: tradición, patrimonio e innovación
Trujillo ha presentado en FITUR su oferta turística centrada en el turismo religioso, el patrimonio histórico y la innovación cultural, dentro del stand de Extremadura. Una propuesta explicada desde distintas miradas por los protagonistas que la impulsan, desde el ámbito institucional hasta el cultural y audiovisual, y que refleja la diversidad y la identidad turística de la ciudad.
Los caminos por Trujillo
Desde la mirada institucional, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Trujillo, Consuelo Soriano, explicó que la propuesta presentada este año se articula en torno a tres pilares fundamentales: los caminos de peregrinación que atraviesan la ciudad, las nuevas experiencias de visita en templos históricos y la Semana Santa trujillana.
Soriano destacó rutas como el Camino Mozárabe o el Camino a Guadalupe, subrayando que Trujillo es un punto de paso clave dentro del turismo religioso. Asimismo, puso en valor una experiencia que va más allá de la contemplación exterior de los templos, centrada en lo que transmiten en su interior y en la vivencia espiritual que ofrecen.
Semana Santa
La mirada cofrade llegó de la mano del presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales, Manuel Quesada, quien valoró muy positivamente la presencia de la Semana Santa de Trujillo en FITUR y recordó que durante 2026 se iniciará el expediente para optar a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Quesada explicó que será fundamental reforzar la promoción exterior, especialmente a través de redes sociales, la página web oficial y la presencia en medios de comunicación de ámbito nacional. También reclamó la creación de una mesa de trabajo conjunta con las instituciones para avanzar de forma coordinada y animó a cofrades y vecinos a implicarse activamente tanto en la difusión como en la participación en las procesiones.
Innovación
La mirada cultural e innovadora estuvo representada por Óptima Cultura, empresa gestora de las iglesias de Santa María la Mayor y San Martín. Su representante, Laura Serrano, destacó la excelente acogida de las gafas de realidad virtual, disponibles en varios idiomas, que permiten al visitante conocer los templos y la historia de Trujillo de forma inmersiva.
Serrano subrayó que esta iniciativa combina patrimonio, tecnología y respeto al carácter espiritual de los espacios, y que está siendo muy bien recibida tanto por visitantes nacionales e internacionales como por los propios trujillanos, que redescubren estos enclaves desde una perspectiva diferente.
El audiovisual como escaparate
La cuarta mirada, la audiovisual, llegó con la proyección de un vídeo promocional de la Semana Santa trujillana realizado por el fotógrafo Rubén Mateos. El autor destacó la importancia de mostrar este patrimonio en un escaparate internacional como FITUR y el potencial del formato audiovisual para proyectar la imagen de Trujillo.
El vídeo, adaptado en duración para su presentación en la feria, cuenta con una versión íntegra que será difundida próximamente a través de redes sociales, ampliando así su alcance promocional.
Con estas cuatro miradas, Trujillo refuerza su posicionamiento como destino de turismo cultural y religioso, apostando por la calidad, la innovación y la proyección nacional de sus principales señas de identidad.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos