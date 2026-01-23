Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zarza la Mayor estrena nueva planta de agua potable, tras una inversión de 1,45 millones de euros

Tras finalizar las obras en diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Zarza la Mayor asumirá la gestión de la nueva ETAP, que cuenta con una cámara de ozonización y filtración mediante carbón activo

Imagen de la nueva planta.

Imagen de la nueva planta. / Junta de Extremadura

Pablo Parra

Cáceres

La Junta de Extremadura ha comunicado al Ayuntamiento de Zarza la Mayor la finalización de las obras de la nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de la localidad, una infraestructura que sustituye íntegramente a la planta anterior debido al avanzado estado de obsolescencia de la mayoría de sus instalaciones. Esta situación dificultaba la correcta potabilización del agua bruta procedente del embalse municipal, lo que hacía necesaria una actuación integral.

La inversión destinada a esta obra ha ascendido a 1.392.850 euros, a la que se suman los costes de la asistencia técnica para el control y la vigilancia de los trabajos. De este modo, el importe total destinado por la Junta de Extremadura a esta actuación alcanza los 1,45 millones de euros, con financiación compartida a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Mayor calidad

La nueva ETAP de Zarza la Mayor tiene como objetivo mejorar la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos del municipio. Gracias a los modernos sistemas de potabilización instalados, la infraestructura permitirá garantizar un suministro de agua de mayor calidad para los vecinos de la localidad.

La planta ha sido diseñada para atender a una población de hasta 2.295 habitantes en el horizonte previsto y cuenta con una capacidad máxima de tratamiento de 1.000 metros cúbicos de agua al día, con un rendimiento horario de 50 metros cúbicos.

Detalles de la nueva planta.

Detalles de la nueva planta. / Junta de Extremadura

Novedades

Las obras han incluido la construcción de un nuevo edificio para albergar las instalaciones de la planta, así como la urbanización del entorno. En su interior se han incorporado sistemas avanzados como una cámara de ozonización, una cámara de mezclas y otra de floculación. Además, se ha instalado un sistema de decantación lamelar, un equipo de filtración rápida sobre lecho de arena silícea y antracita, así como un sistema de filtración mediante carbón activo. La actuación se completa con la construcción de depósitos de agua de lavado y de agua tratada, junto con la instalación de los equipos de bombeo hacia el depósito de la población.

La planta por dentro.

La planta por dentro. / Junta de Extremadura

Los trabajos comenzaron en septiembre, concluyendo en diciembre de 2025 y, tras la realización de las pruebas finales de funcionamiento, la infraestructura ya se encuentra en perfectas condiciones operativas.

Una vez finalizadas las obras, la explotación y el mantenimiento de la nueva estación de tratamiento de agua potable pasan ahora de la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Zarza la Mayor, que asumirá la gestión directa de esta infraestructura esencial para el abastecimiento de agua en el municipio.

