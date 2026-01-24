100colores100, el negocio que prospera en un municipio de Cáceres de 410 habitantes

La existencia del destino es algo que se ha cuestionado muchas veces. Y es que para muchos que algo suceda simple y llanamente “porque así tenía que ser” es dejar la vida demasiado libre para casualidades. Pero si hay algo que demuestra que el destino sí hace su función en algunas ocasiones es la historia de 100colores100, que nació de una mezcla de amor y casualidades.

Julián Sánchez vivía en la ajetreada ciudad de Madrid, lejos de la Comunidad de Extremadura, y más si cabe de sus pequeños núcleos rurales. Su vida allí la marcaban “un trabajo normal”, como él lo llama, y pocas horas libres para dedicarle a uno de sus hobbies, y su verdadera pasión, la costura. Sin embargo, un buen día conoció a Julián Curiel, quien dio un giro de 360 grados a su vida y, a día de hoy, es su marido. Él era de Serrejón, un pequeño municipio de la provincia de Cáceres, con una población de apenas 410 habitantes, que es la puerta de entrada al parque natural de Monfragüe.

El nacimiento del negocio

Julián Sánchez se mudó allí por amor, pero terminó quedando prendado con el encanto del propio pueblo. Nunca abandonó su cariño por la costura y en sus ratos libre decidió confeccionarse un bolso y un llavero utilizando la tradicional tela del folklore extremeño conocida como 100 colores, y la que da nombre a su marca. Un buen día su marido compartió una fotografía de ambos complementos en sus redes sociales, sin saber que ese acto tan simple les cambiaría la vida a ambos. Pronto empezaron a recibir miles de menajes de personas que pedían un producto como aquellos, y a partir de entonces se convirtieron en una marca oficial.

Complementos de la marca 100colores100. / Cedida a El Periódico

Julián Curiel, quien ya vivía en el pueblo, tenía su propia tienda desde hacía ya varios años, y este fue el primer punto de referencia en el que empezaron a venderse los productos. Hoy en día los pedidos les llegan de todas las partes de España, e incluso de fuera de esta, y es por ello que también han empezado a hacer pedidos a través de WhatsApp y redes sociales, donde puedes encontrarlos con el usuario @100colores100. Todos los productos son hechos a mano en su pequeño taller local, pero con eso les es más que suficiente para mantener su negocio a flote.

Juan Sánchez confeccionando los productos de su marca. / Cedida a El Periódico

Ellos no quieren expandir el negocio, ya que quieren mantener intacta la “esencia artesana” de lo que ha sido siempre un comercio de barrio, pero sí han expandido su catálogo a lo largo de estos años. Aunque comenzó como una marca de complementos hoy 100colores100 también abarca diversas prendas de ropa.

Prendas de ropa de la marca 100colores100. / Cedida a El Periódico

Buscaban reinventarse y encontraron la oportunidad perfecta en los desfiles de moda. Algunos como el del Festival JATO impulsaron esta nueva sección en la marca debido a la sorprendente acogida que recibieron por parte del público. “La idea es convertir un elemento tan tradicional como las telas del folklore en algo que se pueda llevar en el día a día”, explica Julián.

Las ventajas del mundo rural

Para ellos, haber emprendido en el entorno rural, lejos de suponer un problema es toda una oportunidad de vida. Aunque hay aspectos negativos, como las dificultades que encuentran a la hora de buscar proveedores para enviar sus encargos fuera de la localidad, en su opinión siguen ganando los positivos.

“Aquí la gente te valora más”, indica Julián, explicando que en estos municipios más pequeños es mucho más fácil destacar que en grandes ciudades donde "solo eres uno más”, porque hay demasiados negocios iguales. Además, en un pueblo es más fácil recibir ayudas a la hora de montar tu propia tienda, con lo que te “sientes más acompañado” en ese difícil proceso inicial.

Aminan así a la gente a probar la experiencia rural y a disfrutar de sus muchas ventajas. Una vida más tranquila, pausada y barata son algunas de las cualidades que ellos echan de menos cada vez que viajan fuera de su querido pueblo.