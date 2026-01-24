La Diputación de Cáceres convoca el Plan de Entidades Locales Menores 2026 con una dotación de 150.000 euros

La Diputación Provincial de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria del Plan de Entidades Locales Menores 2026, una línea de ayudas destinada a respaldar a las Entidades Locales Menores (ELM) de la provincia en la financiación de gastos corrientes e inversiones a lo largo del presente ejercicio.

El plan cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros, con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de estas entidades y contribuir a la mejora de los servicios básicos que prestan a la ciudadanía, favoreciendo así una mayor calidad de vida en los núcleos de población más pequeños.

La dotación económica se estructura en dos líneas diferenciadas. Por un lado, se destinan 100.000 euros a la cobertura de gastos corrientes, que permitirán sufragar conceptos como tasas de servicios, mantenimiento de infraestructuras, suministros o gastos de personal. Por otro, se reservan 50.000 euros para inversiones, orientadas a la adquisición de bienes inventariables, equipamiento o la mejora de instalaciones municipales.

Podrán acogerse a esta convocatoria los ayuntamientos de las siete Entidades Locales Menores existentes en la provincia de Cáceres (Azabal, La Moheda de Gata, Navatrasierra, Pradochano, San Gil, Valdeíñigos y Valdesalor). Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial, con plazo abierto hasta el 23 de febrero de 2026.

Noticias relacionadas

Con esta convocatoria, la institución provincial refuerza su apoyo a las entidades de menor tamaño, facilitando recursos económicos que contribuyan a garantizar el funcionamiento diario de los servicios públicos y a impulsar pequeñas inversiones que repercutan directamente en el bienestar de sus vecinos y vecinas.