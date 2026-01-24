Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un grave incendio en una vivienda del tesoro antiguo de Villanueva de la Vera se propaga a otra casa colindante y da el susto del sábado a los vecinos

No hay que lamentar daños personales porque los moradores salieron a tiempo del hogar

Galería | El incendio en una vivienda de Villanueva de la Vera /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La tarde del sábado pudo ser trágica en la localidad de Villanueva de la Vera. Un incendio en una vivienda de una de las calles del casco antiguo de la ciudad se ha saldado, por suerte, sin ningún herido gracias a que los moradores habían logrado salir a tiempo.

Según cuenta la Guardia Civil, pasadas las 20.00 horas, el servicio 112 Emergencias informaba de un fuego en una casa de Villanueva de la Vera sin moradores en su interior.

De inmediato se activaron los bomberos del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios del parque de Jarandilla de la Vera, así como una patrulla de la Guardia Civil. El suceso se había producido en pleno tesoro de la parte antigua.

Finalmente, el fuego se ha extendido a otra casa colindante. Las edificiones son una estructura antigua de madera y adobe, y han sufrido importantes daños materiales, pero no hay que lamentar daños personales.

El incendio ha sido extinguido después y las causas están todavía por determinar. La Guardia Civil es la institución encargada de la investigación.

