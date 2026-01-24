Madrigalejo celebra el 510 aniversario de la muerte de Fernando el Católico con un pasacalles y numerosos actos

Este viernes 23 de enero se cumplieron 510 años de la muerte del rey de Aragón y diversos reinos más, Fernando el Católico, el que fuera esposo de Isabel la Católica y reina de Castilla. El monarca no murió en un lujoso palacio, sino en una humilde casa de un pueblo de Cáceres: Madrigalejo. Esa localidad, más de cinco siglos después, sigue conmemorando ese histórico hecho.

Se suele decir del municipio de 1.700 que es el lugar donde murió el rey pero nació España. Una frase técnicamente correcta, pues ese día se consumió la unión de las dos coronas sobre Carlos I, siendo el primer rey de España. Todos los años se celebran actos para conmemorar la fecha, y esta ocasión no ha sido menos.

Quienes suelen llevar la batuta de estos eventos suele ser la Asociación Cultural Fernando el Católico. Los actos transcurren desde el jueves 22 hasta el martes 27, celebrando no solo la muerte del rey, sino más bien la firma de su último testamento, el cual también fue allí.

Actos conmemorativos

El jueves fue el acto cultural de la firma del testamento en la Casa de Santa María, y fue el viernes cuando tuvieron lugar los actos principales. A todos estos eventos se le conoce como 'Semana Fernandina', siendo esta su XV edición, pues la asociación, que es quien lo organiza, nació en 2011.

A las 17.00 horas, la conferencia 'Tartesos en Extremadura. Una visión actual a partir del yacimiento de Casas del Turuñuelo, Guareña, Badajoz', del arqueólogo Luis Miguel Carranza Peco, dio comienzo a la jornada, para dar paso, a las 19.00 horas, al pasacalles. Ambientado en la época, personajes y cortesanos salieron de la plaza de España hasta la Casa de Santa María.

Una vez allí, las velas iluminaron la fachada de la casa en la que murió el rey, y dieron unas palabras Guadalupe Rodríguez, Cronista Oficial, Alba Blázquez, Directora Municipal de Turismo, y Rafael Galeano, concejal de Cultura. Posteriormente, se ofreció un chocolate caliente hecho por la Asociación de Mujeres, donde se mojaron galletas artesanas realizadas en el pueblo.

El sábado continúan los actos con otra conferencia, 'La renovación del Arte Sacro en los pueblos de colonización', de Esther Abujeta Martín, Doctora en Historia del Arte, a las 12.00 en la Casa de Santa María. A las 13.00, unas migas solidarias en la plaza de Fernando el Católico y a las 19.00 una actuación la Coral InPulso, en la parroquia de San Juan Bautista.

No acaban aquí. El lunes, el colegio Fernando el Católico invitará a los alumnos del CEIP Carmen González Guerrero del pueblo pacense de Los Guadalupenses a conocer Madrigalejo mediante una visita teatralizada en el Centro de Interpretación y un recorrido guiado por los lugares más significativos de la localidad.

Para finalizar, el martes a las 18.00, en la Casa de Santa María se realizará una exposición y charla sobre monedas de colección, a cargo de Javier Eliseo Rodríguez Pachón. De forma paralela, del 22 al 27, estará disponible una exposición en la Biblioteca Municipal, 'Fernando el Católico en el 510 aniversario de su fallecimiento', abierta a todos los públicos.

Madrigalejo se encuentra inmerso en un calendario de actos extenso para conmemorar un hecho que ha marcado por completo su historia y que cumple ahora 510 años.