Prieto, alcalde de Piornal: "La nieve es de 10 centímetros de espesor, pero no estamos incomunicados"

A 1.175 metros sobre el nivel del mar, Piornal, el pueblo más alto de Extremadura, amanece este sábado cubierto por un manto de nieve de unos diez centímetros. Pese a la estampa invernal y a los cortes de carreteras en la comarca, el alcalde de la localidad, Javier Prieto, ha trasladado un mensaje de calma y normalidad en el municipio.

“Hemos pasado la noche sin incidentes y la situación es de tranquilidad”, ha explicado el regidor en declaraciones a este diario. Aunque permanecen cerrados los accesos desde Garganta la Olla y Pasarón de la Vera, Prieto ha subrayado que la carretera principal que conecta Piornal con el Valle del Jerte se mantiene abierta, lo que garantiza el acceso al centro de salud y los servicios básicos.

El Periódico Extremadura

El alcalde, que también es diputado provincial, ha indicado que ya se está repartiendo sal en las zonas principales del municipio ante el riesgo de hielo, ya que en algunos puntos la nieve comienza a derretirse. “Hay que extremar la precaución, sobre todo a primera hora, porque el hielo puede jugar malas pasadas”, ha advertido. A ello se suma un factor añadido: “Lo que sí hay es mucha niebla”.

Carreteras cortadas y nivel negro

La situación en Piornal se enmarca en un episodio más amplio que afecta al norte de la provincia de Cáceres por el paso de la borrasca Ingrid. La Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura ha informado de que seis carreteras continúan cortadas al tráfico: la CC-224 (Puerto de Honduras), la CC-146 (Zarza la Mayor–Portugal), la CC-242 (Piornal–Garganta la Olla), la CC-241 (Piornal–Pasarón de la Vera), la CC-225 (La Garganta–cruce con la N-630) y la CC-437 (Pico Villuercas).

Según la Guardia Civil, varios de estos tramos se encuentran en nivel negro de circulación. En el caso de las carreteras que parten de Piornal, la CC-241 está afectada entre los kilómetros 0 y 11,5 y la CC-242 entre el 0 y el 16, ambos tramos completamente cortados y señalizados. Desde los cuerpos de seguridad se insiste en evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución.

Aviso amarillo por nieve y frío

La Aemet mantiene activado el aviso amarillo por nieve en el norte de Cáceres, con acumulaciones de hasta cinco centímetros por encima de los 600 a 900 metros, así como por temperaturas mínimas que pueden descender hasta los seis grados bajo cero. Un escenario plenamente invernal en el que, por ahora, Piornal resiste sin incidencias y con un mensaje claro desde su Ayuntamiento: prudencia, calma y atención a la evolución del tiempo.

Nieve en el norte de Cáceres: Tornavacas, Piornal y La Garganta / Juan Pedro Recio Cuesta / Cedidas

A Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Comunidad de Madrid les acompaña una alerta amarilla (peligro bajo) por temperaturas mínimas (-6 grados en el norte de Cáceres, en la Ibérica riojana, sierra madrileña, sistema central de Ávila, Ibérica de Burgos y de Soria, sistema central de Salamanca, de Segovia y de Soria; y -8 grados en la cordillera cantábrica de León).

El mapa de la Aemet también coloca en amarillo otros puntos por viento, como en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Región de Murcia (a las 12:00 horas termina la alerta) y Comunidad Valenciana. Por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas de 80 kilómetros por hora y de granizo pequeño, aparece el sur y levante de Mallorca. Aquí el nivel amarillo se desactiva a las 10:00 horas. Cataluña también está en amarillo por lluvias en Ampurdán, Girona (acumulado en 12 horas, 60 litros por metro cuadrado).

Guía práctica ante la nieve y el hielo: las precauciones clave para moverse con seguridad en el norte de Cáceres

La nieve ha regresado al norte de la provincia y, con ella, uno de los mayores riesgos del invierno: el hielo. No siempre se ve, no siempre se pisa a tiempo y suele aparecer cuando el temporal ya parece haber dado una tregua. Por eso, más allá de las carreteras cortadas y los avisos meteorológicos, conviene detenerse en lo esencial: cómo protegerse y evitar accidentes cuando la nieve empieza a derretirse y las temperaturas siguen bajo cero.

El Periódico Extremadura

Servicios de emergencia y ayuntamientos de la zona coinciden en una recomendación básica: extremar la prudencia y adaptar rutinas y desplazamientos a un escenario claramente invernal.

La primera medida es sencilla, pero clave: evitar desplazamientos innecesarios, especialmente a primera hora de la mañana y al anochecer, cuando el hielo es más frecuente. Aunque una carretera esté abierta, puede presentar placas invisibles, sobre todo en curvas, umbrías y accesos a núcleos urbanos.

Si es imprescindible coger el coche, se hace un llamamiento para circular a velocidad muy moderada y aumentar la distancia de seguridad, evitar frenazos y aceleraciones bruscas, utilizar marchas largas y maniobras suaves y llevar cadenas o neumáticos de invierno si se circula por zonas altas.

Buena parte de los accidentes en días de nieve no se producen en carretera, sino caminando. Aceras, rampas, escalones y pasos de peatones se convierten en puntos críticos.

Las recomendaciones básicas pasan por: usar calzado antideslizante, caminar despacio, con pasos cortos y firmes, evitar zonas sombrías donde el hielo tarda más en desaparecer y extremar la precaución en accesos a portales, garajes y edificios públicos.

Los servicios municipales insisten en prestar especial atención a personas mayores, con movilidad reducida o que vivan solas. Una caída leve en condiciones normales puede tener consecuencias graves en un episodio de frío intenso.

Igualmente se recomienda reducir salidas al exterior, asegurar que cuentan con calefacción suficiente, mantener contacto frecuente con familiares o vecinos y avisar a los servicios municipales ante cualquier necesidad.

El hielo llega después de la nieve

Uno de los errores más habituales es relajar la precaución cuando deja de nevar. El deshielo durante el día y la bajada brusca de temperaturas por la noche favorecen la formación de placas de hielo, incluso aunque el pavimento parezca seco.

Por este motivo, los ayuntamientos están repartiendo sal en puntos estratégicos, pero la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental para evitar incidentes.

Por último, se recomienda seguir siempre la información oficial sobre el estado de las carreteras, atender a las indicaciones de la Guardia Civil y Protección Civil y no confiarse ante trayectos habituales. El invierno cambia las reglas del juego.

En episodios como el actual, la mejor herramienta sigue siendo el sentido común: moverse menos, hacerlo mejor y entender que, con nieve y hielo, llegar un poco más tarde siempre es llegar seguro.