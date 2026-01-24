Trujillo amplía en dos horas el horario de cierre por el Carnaval 2026

Los establecimientos de Trujillo podrán ampliar en dos horas su horario de cierre con motivo de la celebración del Carnaval 2026, según recoge la resolución publicada en el DOE por la Junta de Extremadura.

La medida será de aplicación durante las madrugadas de los días 13 al 14, 14 al 15 y 16 al 17 de febrero, y afectará al interior de los locales, manteniéndose sin cambios el horario de las terrazas, que continuará regulado por la normativa municipal.

Esta ampliación excepcional responde al incremento de actividad social y de visitantes que registra la ciudad durante el Carnaval. Desde la Administración autonómica se recuerda que la autorización no genera derechos para el futuro y que deberá cumplirse en todo momento la normativa vigente en materia de ruido y contaminación acústica.