El Ayuntamiento de Piedras Albas da el visto bueno al presupuesto para 2026

El pleno del Ayuntamiento de Piedras Albas aprobó, en tiempo y forma, el Presupuesto para el año 2026 en sesión de carácter ordinaria celebrada en el mes de diciembre de 2025. Los créditos iniciales que ejecutará el ayuntamiento ascienden a la cantidad de 330.307,20 euros que se distribuirán, mayoritariamente, en el capítulo correspondiente al gasto de personal (45%), demostrando el compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento del empleo público en el municipio, y en el capítulo de gasto corriente y servicios (46,50%) para garantizar la calidad de los servicios públicos que se prestan desde el consistorio. Esto incluido el suministro de agua potable, el pago del suministro eléctrico, la piscina municipal y los festejos populares, entre otros servicios y áreas. El equipo de gobierno ha elaborado el proyecto de presupuesto atendiendo a los ingresos previstos, provenientes fundamentalmente de las subvenciones que otorga la Diputación Provincial de Cáceres, y en menor medida por ingresos propios y subvenciones de otras entidades, como la Junta de Extremadura o TAGUS -Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo Salor-. La deuda de la Administración local se mantiene en cero euros, a pesar de las importantes inversiones que se realizan en el municipio y que incluyen, entre otras, con la construcción de un refugio climático y la construcción de un Centro de Interpretación y un alojamiento en el edificio de la antigua Comisaría, propiedad del consistorio.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Piedras Albas y la Universidad Popular, con la financiación de la Diputación Provincial de Cáceres, organiza una clase de yoga gratuita para adultos principiantes. Será el lunes 9 de febrero a las 17.00 horas en la Casa de la Cultura Luisa Fernanda. La inscripción es obligatoria en el ayuntamiento. Se recomienda llevar esterilla o toalla para los ejercicios que se realicen. Así mismo, el alcalde, Alberto Ortega Villarroel, ha participado, recientemente, en la inauguración del Programa Escala Recualifica-T Tajo-Salor en el Corral de Comedias de Arroyo de la Luz. Una acción formativa que permitirá a sus alumnas y alumnos adquirir formación en la rama de Atención Sociosanitaria, en Soldadura o en Limpieza de Superficies y Exteriores, con una duración de un año y con compromiso de contratación, por parte de empresas de la Comarca, para aquellas personas que superen el curso.

Noticias relacionadas

Otra actividad que hay que sumar en el municipio es la exposición de fotografías titulada ‘Mujer, creatividad y trabajo’ que ha llegado a la casa de la cultura y que permite mostrar el trabajo colectivo de os asistentes al taller de fotografía y que refleja a la mujer rural en sus facetas laborales.