La borrasca Ingrid mantiene cuatro carreteras intransitables en el norte de Cáceres

Ingrid llegó el pasado viernes pero no termina de irse y mantiene a esta hora cuatro carreteras del norte de Cáceres intransitables. La Guardia Civil ha informado a primera hora de este domingo que las vías que se encuentran afectadas por meteorología en la provincia de Cáceres son la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor), afectada entre los kilómetros 3.400 al 3.900, con anegamiento por lluvia intensa y por lo que se ha decretado Nivel Negro. Está afectada igualmente la CC-224 (Hervás a N-110 por Puerto Honduras), con afección del kilómetro 0 al 31 y Nivel Negro de circulación; el tramo esta señalizado. En la CC-242 (Piornal a Garganta la Olla), la afección va del kilómetro 0 al 16, igualmente con Nivel Negro en la circulación y tramo señalizado. Se suma al listado la CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), entre el kilómetro 0 y el 10,800. Se ha decretado asimismo el Nivel Negro de circulación y también está señalizado.

La nieve en el norte de Cáceres / Nacho Trevejo / Guardia Civil/ Fotrografiando el Valle del Ambroz y Tierras de Granadilla

Dentro de la red principal española, destaca el cambio favorable de la autovía A-52 en Ourense entre los kilómetros 112 al 126 y la autopista AP-66 entre Asturias y León del kilómetro 66 al 141, que pasan del nivel amarillo al verde, son transitables con precaución pero continúa la prohibición de adelantar para vehículos pesados (nivel verde). Además, se mantiene la advertencia de precaución (nivel verde) en la N-6 a su paso por Madrid y Segovia, del kilómetro 49 al 59.

Coche de la Guardia Civil de Cáceres. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

En cuanto a la red nacional, es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en la N-330 y sus variantes N-330a y N-330b en el Pirineo aragonés, concretamente entre los puntos kilométricos 664 y 675. Por su parte, la N-260a en Huesca se encuentra afectada por nivel amarillo entre los kilómetros 464 y 505. Asimismo, rige el nivel verde por precaución en la N-630 en Asturias y León (km 68 al 100), la N-525 en Ourense (km 115 al 135), la N-141c en Barcelona (km 17 al 44) y en los puertos leoneses de San Glorio (N-621) y Pontón (N-625).

La red secundaria

En cuanto a la red secundaria, la situación es especialmente compleja en la A-395 en Granada, que está cerrada (nivel negro) entre los kilómetros 32 y 39 y es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) entre los kilómetros 28 y 32. Informa Efe. Castilla y León es la región con más interrupciones totales, con cierres en Salamanca (DSA-191 en Candelario y SA-203 en la Peña de Francia) y Zamora (ZA-103 hacia la Laguna de Peces). En nivel rojo se encuentran numerosas vías leonesas como la LE-331, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-321 y LE-333, además de la BU-571 y BU-820 en Burgos y la AV-901 y AV-932 en Ávila. La región suma vías en nivel amarillo como la SG-615 de Segovia, la SO-830 en Soria y la N-110 en Ávila.

Imagen de la La Garganta. / 112 Extremadura

Navarra presenta tres cierres totales en las vías NA-137, NA-2011 y NA-2012. Por su parte, Andalucía registra nivel negro en la AL-5405 (Almería) y la A-4025 (Granada). En esta comunidad, el nivel rojo afecta también a las almerienses AL-3102, AL-4404, AL-5406 y AL-5407, y a la granadina A-4030, mientras que el nivel verde se aplica en la A-337 y la A-317.

En el Principado de Asturias, permanecen cortadas la AS-348, AS-364 y LN-8. El uso de cadenas es obligatorio en diversos puertos, entre ellos San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Acebo (AS-12), Rañadoiro y Trabáu (AS-15), Leitariegos (AS-213), Somiedo (AS-227) y Ventana (AS-228). Cataluña suma tres cierres en Barcelona (B-221, BV-4031 y BV-4241). En Lleida, la C-28 presenta tramos en rojo, mientras que el nivel verde predomina en la C-38, C-12, C-147, L-504 y L-510.

En Aragón, la TE-68 en Teruel sigue cerrada. El nivel rojo afecta a múltiples vías oscenses como la A-136, A-138 y A-139, y a las turolenses A-1704, A-226, A-2520, A-2705, A-2709, TE-V-9023 y TE-V-9032. El nivel amarillo condiciona en Huesca la A-1602, A-2605, A-2606 y A-2617, y en Teruel la A-1509, A-1511, A-2403, A-2515 y A-2705.

Piornal, bajo la nieve: una estampa preciosa / Cedidas

Finalmente, el temporal deja cortes en las albaceteñas AB-515 y AB-516 (Castilla-La Mancha) y en la CV-391 (Valencia). En Galicia, la OU-122 permanece cerrada en Ourense, mientras que en Madrid el nivel amarillo afecta a la M-604 y el verde a la M-601 y M-611.

La DGT recomienda informarse del estado de las carreteras antes de circular y no olvidar ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.