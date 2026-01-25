Descubre Granadilla, el pueblo abandonado de Cáceres que atrae a turistas por su historia y encanto

La provincia de Cáceres cuenta con una extensa red de pueblos que sin duda merece mucho la pena visitar y conocer, pero hoy Granadilla se pone en el foco del turismo. ATRÁPALO es una plataforma online con presencia en Chile, Colombia, Perú, Argentina y España, que, desde su fundación en el año 2000, se dedica a promocionar ofertas de viajes y experiencias. En esta línea se establece como compañía española líder y realiza un informe anual conocido como 'Hábitos 2025 y tendencias en 2026'. A partir de este no solo se analiza el comportamiento de los usuarios de esta plataforma en 2025, sino que también se pronostican las principales tendencias de viajes para 2026, y aquí es donde destaca la Comunidad de Extremadura.

Sorprendentemente, entre los destinos de moda en turismo rural y de escapada, la mayoría de usuarios empiezan a apostar por localidades poco conocidas, y entre ellas sobresale Granadilla, que es actualmente un pueblo abandonado. Situada en el norte de la provincia de Cáceres, a 2’5 kilómetros de Hervás, se trata de una antigua villa integrada en el municipio de Zarza de Granadilla.

La historia del pueblo

En los años 50 el pueblo fue expropiado para construir el embalse de Gabriel y Galán y la villa se desalojó como medida de seguridad, ya que era posible que se produjera una inundación a raíz de las obras. Realmente esto nunca llegó a producirse, pero desde entonces la zona permanece completamente deshabitada.

Granadilla en el centro del embalse de Gabriel y Galán. / Cedida a El Periódico

Con el paso del tiempo la localidad se convirtió en un foco de interés por su historia y monumentos aún en pie, y en 1980 fue declarada conjunto histórico-artístico. A partir de entonces se iniciaron los procesos de restauración. Cuatro años después, el municipio se incluyó en Programa Interministerial de Pueblos Abandonados, y a partir de entonces cada año multitud de estudiantes acuden para participar en la rehabilitación del pueblo.

Lugares de interés

Gracias a esas labores de restauración, ya han sido muchos los se han animado a conocerlo personalmente. Quienes ya han tenido la suerte de pasear por sus calles y visitar sus monumentos describen el pueblo como uno de los más bonitos de España, pero cuáles son las ubicaciones que nadie debe perderse.

Uno de sus monumentos más destacados es el castillo. Este data del siglo XV y, aunque ha sido completamente vaciado, aún es posible recorrer sus salas construidas con la arquitectura propia de la época.

En torno a su plaza mayor, se ubica una zona cargada de historia en cada uno de sus rincones, y es que allí aún es posible visitar algunas viviendas de la época, que se mantiene intactas desde entonces. Las más destacadas son la Casa de las Conchas, que fue en su momento la más grande de la villa, la Casa del Ayuntamiento, la Casa del Minarete, y la Casa de los Arcos, formada por un antiguo bar unido al conjunto de casas contiguas que ya han sido reconstruidas por completo.

Aunque hay mucho que ver dentro del propio pueblo tampoco se pueden olvidar dar un paseo por las murallas que lo bordean. Siguiendo la fortificación se llega a la Puerta de Coria, en el punto más al sur de la villa. Cerca de ella se encuentra otro de los monumentos más destacados de Granadilla, la iglesia parroquial de la Asunción.

Indicaciones a tener en cuenta

Para aquellos que programen una visita futura al pueblo, aunque se les garantiza un viaje inolvidable lleno de historia, hay algunos aspectos que deben tener en cuenta. Aunque no se requiere de reserva previa, es importante saber que el pueblo permanece abierto al público solo de martes a domingo. Los lunes no es posible acceder al municipio, ya que permanece cerrado para las labores de restauración indicadas anteriormente. Además, durante algunos festivos también se mantiene esta restricción.

Por otra parte, algunos turistas apuntan desde su experiencia que la visita completa puede durar entre una y dos horas, según el detenimiento con el que se quiera conocer cada zona del municipio.