La ruta del 'museo' de albañilería al aire libre de Malpartida de Plasencia: dónde están sus esculturas y cómo recorrerla

En Malpartida de Plasencia, la construcción se nota en el paisaje urbano. Es uno de esos municipios donde el oficio se ha transmitido durante generaciones. Ese vínculo con la albañilería tiene una fecha marcada en el calendario, el Concurso Nacional de Albañilería Chinato, pero también un formato permanente: un museo al aire libre que se visita caminando, entre plazas, paseos y rincones.

La idea es que lo que nace en el concurso se queda en la calle. Además, para darlo a conocer, el ayuntamiento ha incluido una sección en su web municipal, Museo de Albañilería al Aire Libre, que recoge un listado con las réplicas de distintas ediciones y sus localizaciones exactas. El resultado es una ruta que no obliga a entrar en ningún edificio ni comprar entrada: basta con seguir el mapa urbano para encontrar las piezas.

La ruta, paso a paso

El punto de partida que propone la web es la Plaza Fuente Vieja, donde se ha ubicado la réplica del undécimo concurso. Desde ahí, el recorrido salta a un eje muy reconocible para vecinos y visitantes: el Paseo de la Diputación, donde se encuentra una de las piezas señaladas (XXII concurso).

Ruta por el 'museo' de albañilería al aire libre de Malpartida de Plasencia. / TONI GUDIEL

El itinerario continúa en la confluencia de la calle Adolfo Maíllo con el propio Paseo de la Diputación (XXVI), una parada que muestra cómo este particular museo se integra en el tránsito diario, a pie de calle y en cruces habituales.

Enclaves importantes

El siguiente tramo conduce hacia espacios que hoy son también referentes culturales del municipio. Así, la lista sitúa otra de las réplicas en la Plaza del Espacio Matadero Arte Vicente Manzano (XXIX concurso), antes de llevar al visitante a dos enclaves centrales: la Plaza Mayor (XXXI) y la Plaza de San Gregorio (XXXII).

La ruta se completa con una última localización marcada en el Paseo de Extremadura (XXXIV), consolidando un circuito que combina centro histórico y paseos de uso frecuente.

Ruta por el 'museo' de albañilería al aire libre de Malpartida de Plasencia. / TONI GUDIEL

Información detallada

Más allá del paseo, el museo al aire libre de Malpartida de Plasencia también funciona como archivo del concurso. En la misma página municipal, cada pieza aparece acompañada por datos de contexto: la edición a la que corresponde, el nombre del arquitecto redactor del diseño y la pareja ganadora, una forma de poner nombre propio al trabajo y de subrayar que detrás de cada estructura hay personas.

Ese enfoque enlaza con el espíritu del Concurso Chinato, una cita íntimamente ligada a la construcción y a la tradición, a un oficio que sigue siendo representativo de su identidad local.

Monumento de homenaje a los albañiles chinatos, en Malpartida de Plasencia. / TONI GUDIEL

Reclamo turístico

Con todo, el museo al aire libre permite entender por qué la albañilería no se mira en la población como un sector más, sino como parte del relato del municipio.

Malpartida de Plasencia ha convertido el ladrillo —símbolo de trabajo y economía— en un reclamo cultural y turístico, y ha propuesto al visitante un plan distinto: recorrer el pueblo siguiendo esculturas nacidas del oficio, como si cada parada fuera una página abierta de su historia.