El Ayuntamiento de Ceclavín denuncia actos vándalicos: "Son de vergüenza"

Actos que lo único que hacen es evitar que el pueblo pueda mejorar y, además, cuestan un dinero reparar. Los actos vandálicos nunca son bienvenidos en ningún lugar, porque suponen un dolor de cabeza para los ayuntamientos o aquellas personas que se vean afectadas.

Ha sido Ceclavín quien ha vivido este tipo de actos que, indignado, ha compartido el Consistorio en redes sociales: «En los últimos días se están produciendo actos vandálicos que son de vergüenza», comienza.

Los objetivos están siendo árboles plantados recientemente y farolas de la localidad de menos de 2.000 habitantes. «Los árboles recientemente sembrados ya están siendo cortados o descortezados por las partes inferiores para que no puedan crecer», comunica. En las imágenes difundidas se puede apreciar como, efectivamente, las plantas se encuentran dañadas.

Imagen de una de las farolas robadas. / Ayuntamiento de Ceclavín

Además, se ha efectuado el robo de varias farolas. «En el camino de la ermita del Encinar, han robado 4 farolas solares, dejando solo el poste».

Ayuda ciudadana

Con esta publicación, realizada el pasado jueves 22, el Ayuntamiento lo que quiere es que la ciudadanía ayude a buscar a los autores de dichos actos. «Rogamos la colaboración de la población. Si alguien ha visto algo o tiene algún indicio, que lo comuniquen a la Corporación Municipal».

Aunque sea de forma totalmente anónima, la idea es que «los culpables puedan pagar los daños». El comunicado finaliza de forma contundente: «Ceclavín es de todos y debemos cuidarlo entre todos».

Algunos usuarios reaccionaron a la publicación, mostrando y compartiendo el disgusto. «Que vergüenza, que no se cuide nada de lo que se hace, cuando teníamos que estar orgullosos de todo el bien que se hace y cuidarlo y respetarlo» o «Me parece vergonzoso que no sepamos cuidar una propiedad que es de todo el pueblo en vez de ayudar a que el pueblo esté bien y atraer al turismo lo único que hacemos es echarlo por tierra vergüenza le tenía que dar a todo el que lo hace» son solo algunos ejemplos.

Una indignación que comparte todo el pueblo por unos hechos que, aunque hacerlos son gratuitos, tiene un mayor perjuicio en el municipio, estética y económicamente.