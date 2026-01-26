Recomendación sanitaria
El Ayuntamiento de Talayuela recomienda no consumir agua del grifo por turbidez tras las lluvias del fin de semana
Las autoridades sanitarias recomiendan no beber agua del grifo por la turbidez causada por las lluvias, pero aseguran que se puede utilizar para la higiene personal y la limpieza del hogar
El Ayuntamiento de Talayuela ha advertido que, debido a las intensas lluvias registradas a lo largo del pasado fin de semana, se ha detectado un aumento puntual de turbidez en el agua de la red de abastecimiento.
Es por ello que desde la Dirección de Salud aconsejan a la población que eviten consumir agua directamente de los grifos, aunque indican que esta puede seguir utilizándose con normalidad para higiene personal y limpieza.
Desde el Ayuntamiento y el Área de Salud, se está trabajando de forma continua y coordinada para solucionar la incidencia. Actualmente, se están realizando los controles pertinentes para garantizar la calidad del agua.
El Ayuntamiento ha indicado que cualquier novedad sobre la situación se comunicará a través de sus diferentes canales de información.
