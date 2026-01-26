Petición política
Somos Cáceres pide a la Junta de Extremadura que defienda el futuro de los agricultores de La Vera ante los recortes de la PAC
La comarca de La Vera, que concentra la mayor superficie de cultivo de tabaco en España, podría verse afectada por los recortes de ayudas de la PAC, según advierte Somos Cáceres
En la nueva Política Agraria Común - PAC 2028- 2034 se contemplan recortes de ayudas, lo cual repercute directamente a la continuidad de los cultivos en la provincia de Cáceres. Uno de los principales afectados ha sido los cultivos de tabaco de La Vera, los cuales podrían desaparecer en un futuro próximo. Esta comarca representa la mayor superficie cultivada de tabaco en España, y es por ello que desde Somos Cáceres defienden su continuidad.
Este sector es uno de los que más empleo en la zona y, en consecuencia, también constituye uno de los principales motores económicos de La Vera. Cristina Redondo, portavoz agraria de Somos Cáceres, explica que el cultivo del tabaco es “una actividad que ha sostenido a cientos de familias durante décadas”, contribuyendo al desarrollo económico, la preservación de un modelo agrícola sostenible y la conservación de la población local.
Piden a la Junta de Extremadura que luche para evitar que estos recortes terminen siendo una realidad, negociando con todos los organismos implicados. La Comisión Agraria de Somos Cáceres reafirma así su compromiso con el mundo rural y con quienes trabajan en la tierra, ya que en sus propias palabras, “defender a los agricultores es defender el futuro de La Vera”.
