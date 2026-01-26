Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somos Cáceres pide a los productores de Miajadas no vender tomate por debajo de costes

La formación advierte de que pagar por debajo de 137 euros la tonelada incumple la Ley de la Cadena Alimentaria y pone en riesgo la viabilidad del sector en Miajadas y comarca

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Miajadas

La Comisión Agraria de Somos Cáceres ha hecho un llamamiento a los productores de tomate de Miajadas y su comarca para que no acepten precios por debajo de los costes de producción, fijados en 137 euros por tonelada, al considerar que hacerlo supondría producir a pérdidas.

La portavoz agraria de la formación, Cristina Redondo, ha advertido de que aquellas industrias que paguen por debajo de esa cantidad estarían incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria, y ha subrayado que el sector del tomate es clave para la economía local.

Desde Somos Cáceres alertan de que los precios ruinosos provocan el abandono del cultivo, una situación que, según señalan, “en muchos casos es irreversible”, ya que los agricultores que dejan la actividad no suelen retomarla.

La formación ha anunciado que denunciará a las industrias que intenten imponer precios inferiores a los costes de producción, reiterando que 137 euros por tonelada es el mínimo que debe percibir el productor en la comarca de Miajadas.

TEMAS

