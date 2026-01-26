Somos Cáceres pide a los productores de Miajadas no vender tomate por debajo de costes

La Comisión Agraria de Somos Cáceres ha hecho un llamamiento a los productores de tomate de Miajadas y su comarca para que no acepten precios por debajo de los costes de producción, fijados en 137 euros por tonelada, al considerar que hacerlo supondría producir a pérdidas.

La portavoz agraria de la formación, Cristina Redondo, ha advertido de que aquellas industrias que paguen por debajo de esa cantidad estarían incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria, y ha subrayado que el sector del tomate es clave para la economía local.

Desde Somos Cáceres alertan de que los precios ruinosos provocan el abandono del cultivo, una situación que, según señalan, “en muchos casos es irreversible”, ya que los agricultores que dejan la actividad no suelen retomarla.

Noticias relacionadas

La formación ha anunciado que denunciará a las industrias que intenten imponer precios inferiores a los costes de producción, reiterando que 137 euros por tonelada es el mínimo que debe percibir el productor en la comarca de Miajadas.