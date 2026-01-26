Somos Cáceres propone un plan estratégico y la creación de una Agencia Urbana para Trujillo

El Comité Local de Somos Cáceres ha planteado la puesta en marcha de un plan estratégico junto a la creación de una Agencia Urbana para Trujillo, con el objetivo de guiar las futuras inversiones y actuaciones en la localidad bajo criterios de sostenibilidad y desarrollo urbano inteligente.

Desde la formación señalan que esta Agencia Urbana supondría una oportunidad clave para acceder a fondos de financiación europea, nacional y autonómica, además de servir como herramienta para impulsar la cohesión social y un modelo de ciudad más planificado y eficiente.

Somos Cáceres critica que, a día de hoy, el gobierno municipal del Partido Popular no esté apostando por este tipo de iniciativas y califica de “nefasta” su gestión, denunciando la falta de proyectos, propuestas y soluciones a los problemas que afectan a los vecinos de Trujillo.