Somos Cáceres propone un plan estratégico y la creación de una Agencia Urbana para Trujillo
Una iniciativa que, según la formación, permitiría impulsar la sostenibilidad, el acceso a fondos públicos y un modelo de desarrollo urbano más planificado para la ciudad.
El Comité Local de Somos Cáceres ha planteado la puesta en marcha de un plan estratégico junto a la creación de una Agencia Urbana para Trujillo, con el objetivo de guiar las futuras inversiones y actuaciones en la localidad bajo criterios de sostenibilidad y desarrollo urbano inteligente.
Desde la formación señalan que esta Agencia Urbana supondría una oportunidad clave para acceder a fondos de financiación europea, nacional y autonómica, además de servir como herramienta para impulsar la cohesión social y un modelo de ciudad más planificado y eficiente.
Somos Cáceres critica que, a día de hoy, el gobierno municipal del Partido Popular no esté apostando por este tipo de iniciativas y califica de “nefasta” su gestión, denunciando la falta de proyectos, propuestas y soluciones a los problemas que afectan a los vecinos de Trujillo.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen siete carreteras cortadas
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán