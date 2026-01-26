Castañar de Ibor busca recuperar la memoria de las mujeres rurales de la provincia de Cáceres

¿Quién no se ha sentado con su abuela en el brasero para escuchar sus insólitas historias sobre lo que vivió en su juventud? Esta se ha convertido a lo largo de los años en toda una tradición para quienes aún tienen la suerte de conservar a sus familiares más mayores en los pueblos, y es también uno de los momentos que más añoran quienes ya no pueden disfrutarlos. Y es que estas, a menudo, divertidas y entrañables historias siempre guardan una enseñanza oculta.

Las historias que dejaron en vida los grandes sabios de los pueblos siempre quedarán en los corazones y en las mentes de sus allegados, pero lo difícil es mantenerlas vivas en la historia de estos municipios donde, en su mayoría, ni siquiera llegan a conocerse. Hoy el objetivo es mantener vivos todos esos relatos, y con esa misma finalidad se presenta el proyecto “Ellas cuentan”, en el municipio Castañar de Ibor, que forma parte de la mancomunidad Villuercas Ibores Jara, en la provincia de Cáceres.

El porqué de la iniciativa

El proyecto, financiado por la Diputación de Cáceres, nace en la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, con el objetivo de recuperarmemoria de las mujeres y reconocer el papel que desempeñaron en la historia de estos pueblos. Comenzó con una primera edición el año pasado, en la que participaron los municipios de Castañar de Ibor, Berzocana, Campillo de Deleitosa y Navezuelas.

Los talleres

La experiencia comienza con una serie de 7 talleres que se desarrollan entre los meses de marzo a mayo, en los que los participantes investigan sobre la historia de mujeres de sus municipios y, posteriormente, recrean esas historias. Lo hacen con títeres de sombra, tela y papel que aprenden a efectuar artesanalmente de la mano de una profesora experta que recorre los pueblos durante esos tres meses. La actividad concluyó con la grabación de la representación y su posterior proyección en los distintos municipios partícipes durante el mes de septiembre.

En su primera edición la iniciativa logró una muy buena acogida, ya que alrededor de 12 vecinos de cada localidad se animaron a participar en ella. En esta nueva edición se mantienen los mismos pueblos con los que se empezó, ya que el objetivo es que la escenificación con los títeres se realice ante un público real. Esta última actividad, que se realizará en torno al mes de junio, se presenta como unas jornadas de convivencia que sirvan para acercar a los vecinos de las distintas localidades.

Proyecto "Ellas cuentan" Campillo de Deleitosa. / Cedida a El Periódico

En los seminarios puede participar todo aquel que se anime a ello, desde jóvenes hasta adultos, y las inscripciones podrán realizarse en los ayuntamientos de los municipios participantes hasta el 16 de febrero. De cara al futuro planean extender la iniciativa a nuevos pueblos de la zona para que cada vez sean más las historias de mujeres rurales las que permanezcan en la memoria de los pueblos de la provincia de Cáceres.