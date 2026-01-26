Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Proyecto "Ellas cuentan"

Castañar de Ibor busca recuperar la memoria de las mujeres rurales de la provincia de Cáceres

La iniciativa comenzará con una serie de talleres en los municipios de Castañar de Ibor, Berzocana, Campillo de Deleitosa y Navezuelas, con inscripciones abiertas hasta el 16 de febrero

Proyecto &quot;Ellas cuentan&quot; Navezuelas.

Proyecto "Ellas cuentan" Navezuelas. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

¿Quién no se ha sentado con su abuela en el brasero para escuchar sus insólitas historias sobre lo que vivió en su juventud? Esta se ha convertido a lo largo de los años en toda una tradición para quienes aún tienen la suerte de conservar a sus familiares más mayores en los pueblos, y es también uno de los momentos que más añoran quienes ya no pueden disfrutarlos. Y es que estas, a menudo, divertidas y entrañables historias siempre guardan una enseñanza oculta.

Las historias que dejaron en vida los grandes sabios de los pueblos siempre quedarán en los corazones y en las mentes de sus allegados, pero lo difícil es mantenerlas vivas en la historia de estos municipios donde, en su mayoría, ni siquiera llegan a conocerse. Hoy el objetivo es mantener vivos todos esos relatos, y con esa misma finalidad se presenta el proyecto “Ellas cuentan”, en el municipio Castañar de Ibor, que forma parte de la mancomunidad Villuercas Ibores Jara, en la provincia de Cáceres.

El porqué de la iniciativa

El proyecto, financiado por la Diputación de Cáceres, nace en la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, con el objetivo de recuperarmemoria de las mujeres y reconocer el papel que desempeñaron en la historia de estos pueblos. Comenzó con una primera edición el año pasado, en la que participaron los municipios de Castañar de Ibor, Berzocana, Campillo de Deleitosa y Navezuelas.

Los talleres

La experiencia comienza con una serie de 7 talleres que se desarrollan entre los meses de marzo a mayo, en los que los participantes investigan sobre la historia de mujeres de sus municipios y, posteriormente, recrean esas historias. Lo hacen con títeres de sombra, tela y papel que aprenden a efectuar artesanalmente de la mano de una profesora experta que recorre los pueblos durante esos tres meses. La actividad concluyó con la grabación de la representación y su posterior proyección en los distintos municipios partícipes durante el mes de septiembre.

En su primera edición la iniciativa logró una muy buena acogida, ya que alrededor de 12 vecinos de cada localidad se animaron a participar en ella. En esta nueva edición se mantienen los mismos pueblos con los que se empezó, ya que el objetivo es que la escenificación con los títeres se realice ante un público real. Esta última actividad, que se realizará en torno al mes de junio, se presenta como unas jornadas de convivencia que sirvan para acercar a los vecinos de las distintas localidades.

Noticias relacionadas y más

Proyecto &quot;Ellas cuentan&quot; Campillo de Deleitosa.

Proyecto "Ellas cuentan" Campillo de Deleitosa. / Cedida a El Periódico

En los seminarios puede participar todo aquel que se anime a ello, desde jóvenes hasta adultos, y las inscripciones podrán realizarse en los ayuntamientos de los municipios participantes hasta el 16 de febrero. De cara al futuro planean extender la iniciativa a nuevos pueblos de la zona para que cada vez sean más las historias de mujeres rurales las que permanezcan en la memoria de los pueblos de la provincia de Cáceres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  3. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  4. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  5. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
  6. Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
  7. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  8. El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería

Trujillo se vuelca con el centenario de las Hijas de la Virgen de los Dolores

Trujillo se vuelca con el centenario de las Hijas de la Virgen de los Dolores

Somos Cáceres pide a los productores de Miajadas no vender tomate por debajo de costes

Somos Cáceres pide a los productores de Miajadas no vender tomate por debajo de costes

Castañar de Ibor busca recuperar la memoria de las mujeres rurales de la provincia de Cáceres

Somos Cáceres pide a la Junta de Extremadura que defienda el futuro de los agricultores de La Vera ante los recortes de la PAC

Somos Cáceres pide a la Junta de Extremadura que defienda el futuro de los agricultores de La Vera ante los recortes de la PAC

El Ayuntamiento de Talayuela recomienda no consumir agua del grifo por turbidez tras las lluvias del fin de semana

El Ayuntamiento de Talayuela recomienda no consumir agua del grifo por turbidez tras las lluvias del fin de semana

El Museo Vostell en Malpartida de Cáceres acoge la conferencia de Roberto Herrero sobre la emigración campesina en Extremadura

El Museo Vostell en Malpartida de Cáceres acoge la conferencia de Roberto Herrero sobre la emigración campesina en Extremadura

La familia afectada por el incendio de Villanueva de la Vera se refugia en casa de familiares: "Nos ha tocado el corazón"

Cuarto día de borrascas en el norte de Cáceres: dos carreteras con cortes y una alerta naranja que se amplía hasta este martes

Cuarto día de borrascas en el norte de Cáceres: dos carreteras con cortes y una alerta naranja que se amplía hasta este martes
Tracking Pixel Contents