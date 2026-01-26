La familia afectada por el incendio de Villanueva de la Vera se refugia en casa de familiares: "Nos ha tocado el corazón"

El pasado sábado Villanueva de la Vera vivió un suceso que asustó a sus vecinos. Un incendio afectó a dos viviendas del pueblo, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982 por ser uno de los que más encanto tiene de la comarca de La Vera. Aunque no hubo que lamentar vidas, uno de estos hogares quedó gravemente dañado, mientras que el otro ha sufrido un derrumbe parcial.

El municipio, de poco más de 2.000 habitantes, ha quedado bastante consternado, principalmente por la familia que se ha quedado sin hogar. «La gente está preocupada», comenta a este diario el alcalde de la localidad, Daniel González. La familia afectada es conocida por su humildad ante la falta de recursos. Una característica que hace de este suceso ser más triste de lo que sería en condiciones normales. «Es una pena, nos ha tocado el corazón a todos».

Pepe Casado

Aún se desconocen los motivos del origen del incendio, que sigue investigando la Guardia Civil, aunque la hipótesis principal apunta a un brasero. El regidor fue testigo del fuego. «Justo estaba en la calle, a 3 minutos, y me acerqué».

Asegura que el fuego era «una barbaridad» y que «los tiempos de actuación de los bomberos fueron buenos». «Estuvieron trabajando toda la noche para evitar que el fuego se siguiera propagando. Es una manzana con varias casas y había que controlarlo», explica. El domingo se procedió a la demolición de la fachada y limpieza de uno de estos hogares, pues «estaba en riesgo de colapso estructural».

"Suceso triste"

El edil reafirmó que es un «suceso triste» que ha afectado a una familia conocida por todos que ahora se han tenido que trasladar «a casas de familiares y amigos del pueblo». Además, cuenta que desde el Ayuntamiento se han reunido con ellos y les han puesto sobre la mesa todas las ayudas que necesiten. «Les hemos concedido ayuda económica, las ayudas de contingencia».

Además, dos asociaciones han acudido al pueblo también para reunirse con ellos y otorgarles «el apoyo que necesiten». Sobre el lugar afectado, asegura que «aún no hemos decidido nada, hablaremos también de eso con la familia».

Villanueva de la Vera siente «pena» por esta familia, «gente humilde», como nombran desde el bar 'El hogar del pensionista'. «Lo que pasa cuando se quema la casa de un vecino».

Aumento de incendios

Dentro de lo que cabe, se puede celebrar que no hay víctimas, algo que sí ha ocurrido en otros casos recientemente. Extremadura ha vivido un año sin precedentes por el número de víctimas mortales en incendios domésticos. Al menos 14 personas han muerto y en torno a una treintena han resultado heridas en 2025 y durante estos primeros días de 2026, una cifra muy superior a la registrada el ejercicio anterior y que ha llevado a los servicios de emergencia a insistir en la necesidad de extremar las medidas de prevención.

El caso más reciente se produjo este domingo 11 de enero, en la localidad cacereña de Valverde del Fresno, donde una mujer de 59 años falleció en el incendio declarado en su vivienda. El suceso ha vuelto a situar en primer plano el riesgo de los fuegos domésticos en el ámbito residencial.

Días antes, en la madrugada del 1 de enero, un hombre de 53 años murió en Ceclavín a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. Las investigaciones apuntan a un brasero de picón como origen del suceso. En el mismo incidente, una mujer de 86 años tuvo que ser trasladada al hospital.