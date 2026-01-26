Guadalupe, el pueblo cacereño que fue galardonado como Primera Maravilla Rural en 2017

La provincia de Cáceres esconde uno de los tesoros más grandes de la Comunidad de Extremadura: el pueblo de Guadalupe. Este municipio, situado en la mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993. Pero el encanto de este pueblo no termina con esta denominación, y es que en 2017 fue galardonado con el calificativo de Primera Maravilla Rural 2017. Ese mismo año fue ganador del certamen de Ferrero Rocher ‘Luce tu Pueblo’, en el que se coronó como Pueblo más Bonito y Bueno de España. Un título que reafirmó apenas un año después, siendo integrado en la asociación homónima de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El nacimiento del pueblo

La historia de un pueblo tan reconocido no podía empezar de otra manera que con una leyenda. Esta inicia con la imagen de la Virgen de Guadalupe, tallada en el siglo I en un taller palestino, y entregada posteriormente como regalo al arzobispo Leandro de Sevilla. Durante la invasión musulmana del 711 los cristianos de la ciudad escondieron la imagen en una caja junto al río Guadalupe, en la serranía de las Villuercas. Y es precisamente el arroyo donde fue encontrada la figura el que terminó otorgando finalmente su nombre al pueblo.

Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. / Jorge Valiente

Hoy la Virgen de Guadalupe es patrona de toda la Comunidad de Extremadura, y el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en el que reside su figura se ha convertido en un monumento clave en toda la región.

Sus atributos menos conocidos

Aunque la localidad es extensamente conocida por este monumento, tiene otras muchas particularidades para ofrecer a sus visitantes. Tal vez estas pasan desapercibidas al lado de tan imponente edificación como es el monasterio, pero guardan en ellas una parte esencial de la historia del pueblo.

Son muchos los rincones que conocer en esta bonita localidad, pero de entre todos ellos destacan especialmente:

El Parador de Guadalupe, que antiguamente fue el Hospital de San Juan Bautista.

Parador de Guadalupe. / Cedida a El Periódico

Sus arcos medievales, de los que se conservan cinco. El Arco de San Pedro, de Sevilla y Chorro Gordo, pertenecientes a la muralla interior, y el Arco de las Eras y del Tinte, de la muralla exterior.

Arco de las Eras en Guadalupe. / Cedida a El Periódico

La antigua judería, conformada por casas de los siglos XIV al XVI. Estas se agrupan en torno a la conocida plazuela de los Tres Chorros, luciendo unos balcones y soportales que preservan las antiguas costumbres arquitectónicas de la sierra.

Calle de Ruperto Cordero en Guadalupe. / Cedida a El Periódico

La ermita del Humilladero, con un diseño mudéjar que data del siglo XV, es considerada Bien de Interés Cultural.

Ermita del Humilladero en Guadalupe. / Cedida a El Periódico

Además, no se puede visitar el pueblo sin pararse a contemplar sus increíbles paisajes. Estos se pueden disfrutar desde la antigua base militar, abandonada desde finales de los años 90, que se encuentra ubicada en la cima de las Villuercas, concretamente en el “Risco de La Villuerca”.

Incluso la gastronomía se convierte en un elemento clave de la localidad, con dulces típicos como el muégado, las perrunillas o las rosquillas, elaborados artesanalmente desde hace años por las vecinas del pueblo extremeño, y alimentos como su morcilla, famosa en la región por su sabor único.

Gastronomía típica de Guadalupe. / Cedida a El Periódico

Guadalupe es una localidad muy completa, que ofrece atractivos para multitud de visitantes. Desde amantes tanto de la historia como de la naturaleza, hasta quienes disfrutan probar deliciosos majares se sentirán como en casa en este impresionante municipio. Pero sin duda alguna, lo que de verdad hacer brillar al pueblo es su gente, cercanos, joviales y con una simpatía tan honorables como las cualidades del que es su hogar.