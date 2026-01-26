Un libro rescata la figura del extremeño Manuel Martínez de Tejada, diputado liberal en las Cortes de Cádiz

Una figura olvidada del liberalismo español

Los investigadores José Antonio Ramos Rubio y José Luis Pérez Mena han presentado en Cáceres su último trabajo historiográfico, Manuel María Martínez de Tejada. Un diputado liberal en las Cortes de Cádiz, una obra que recupera la figura de este político nacido en Zafra en 1771, cuya trayectoria ayuda a comprender el tránsito del Antiguo Régimen al constitucionalismo liberal en la España del siglo XIX.

Formación ilustrada y raíces extremeñas

El libro reconstruye la vida y el pensamiento de Manuel Martínez de Tejada, un diputado menos conocido que otros protagonistas de la época, pero representativo de una generación de ilustrados provinciales que desempeñaron un papel clave en la transformación política del país. Procedente de una familia de raíces riojanas asentada en Extremadura, su formación en la Universidad de Salamanca lo situó en el ambiente reformista de finales del siglo XVIII.

La Guerra de la Independencia, punto de inflexión

La Guerra de la Independencia marcó un giro decisivo en su trayectoria. En 1808 fue nombrado capitán de las milicias urbanas de Zafra, no por su formación militar, sino por su prestigio social y moral, reflejo de la movilización cívica surgida ante el derrumbe de las estructuras del Estado.

Diputado por Extremadura en Cádiz

Esa experiencia lo condujo al ámbito político y, el 23 de julio de 1810, fue elegido diputado en representación de Extremadura. Juró su cargo en Cádiz el 24 de septiembre de 1810, coincidiendo con la apertura de las Cortes que darían inicio al constitucionalismo español.

Una labor parlamentaria rigurosa y avanzada

Aunque no fue una figura estridente en el hemiciclo, su trabajo fue constante y meticuloso. Integró comisiones de gran relevancia y planteó propuestas adelantadas a su tiempo, como la creación de un sistema de taquígrafos para garantizar el registro fiel de las sesiones, antecedente del actual Diario de Sesiones.

Firmante de la Constitución de 1812

Martínez de Tejada fue uno de los firmantes de la Constitución de 1812. Durante su estancia en Cádiz residió junto a otros diputados extremeños y castellanos y participó en debates clave sobre fiscalidad, esfuerzo bélico y organización institucional. En 1812 publicó, junto a José María Calatrava, un opúsculo en defensa de los habitantes de Badajoz durante el asedio francés.

Persecución tras la restauración absolutista

La vuelta al absolutismo en 1814 supuso la persecución de los diputados liberales. Martínez de Tejada fue implicado en acusaciones políticas sin base sólida, impulsadas para desacreditar a los protagonistas del proceso constitucional más que para depurar responsabilidades reales.

Retiro y legado histórico

En sus últimos años, con la salud muy deteriorada, se retiró a Zafra, donde falleció el 13 de octubre de 1849, a los 78 años. Los autores subrayan que, aunque su nombre no figure entre los más destacados del periodo, su biografía permite comprender procesos esenciales de la España contemporánea.

Un extremeño clave en la España constitucional

La obra reivindica la figura de un ciudadano ilustrado y comprometido que, desde una provincia alejada de los grandes centros de poder, contribuyó de forma decisiva al nacimiento del parlamentarismo y del orden constitucional español.