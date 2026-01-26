Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España

España nació en Cáceres. Suena como una afirmación muy contundente pero, técnicamente, es real. Concretamente en el poblado de Madrigalejo, a 93 kilómetros de la capital de provincia. Esto tiene una explicación: fue el lugar donde murió el rey Fernando el Católico. Con su fallecimiento, posterior al de su esposa Isabel, nació lo que acabaría siendo nuestro país, fruto de la unión de Castilla y Aragón.

El rey, que también era de Castilla, Sicilia, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Nápoles y Navarra, no se encontraba en Madrigalejo por casualidad, pues iba de camino al Monasterio de Guadalupe para asistir al capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara. Pero no pudo llegar, falleciendo en la localidad de 1.500 habitantes en la actualidad (imaginen en 1516). Este viernes 23 de enero se han cumplido 510 años de este hecho.

La muerte del monarca no solo supuso un cambio en la historia del país, sino que ha marcado al pueblo de Madrigalejo, en ese momento perteneciente a Trujillo. En su entrada ya deja claro la premisa inicial: «Aquí murió el rey y nació España». Una frase que sorprenderá a todos los visitantes que se dirijan hacia Guadalupe, y más desconociendo el contexto.

Imagen del testimonio de Fernando el Católico. / Real Asociación Española de Cronistas Oficiales

Del mismo modo, el lugar en el que falleció deja constancia del hecho histórico en una placa que reza «Aquí falleció el muy alto y poderoso Rey don Fernando El V de Gloriosa memoria. Aquí en esta cámara de Madrigalejo, en la casa de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe, miércoles de San Ildefonso, entre las tres y las cuatro de la mañana, que fueron veintitrés días del mes de enero de 1516».

Centro de Interpretación

Ese edificio, la Casa de Santa María, se encontraba donde hoy en día puede uno visitar el Centro de Interpretación de Madrigalejo Fernando el Católico. Cuenta con cuatro salas con proyecciones audiovisuales que recuperan partes originales del inmueble y abordan partes de la vida del monarca hasta que definitivamente fallece en Madrigalejo. Además, allí se conserva la copia facsímil del testamento de Fernando el Católico, en el cual quedan unificados los dos reinos que regían los Reyes Católicos. La copia original la conserva la casa de Alba.

Como dato extra, en el centro se haya una escultura vetona, un berraco, distinto a todos los que se han encontrado en la provincia de Cáceres, pues está muy bien trabajado y de líneas armoniosas y orientalizantes. Este objeto nada tiene que ver con el soberano, pero sí con los orígenes del pueblo.

Existen leyendas y teorías sobre las causas del fallecimiento del rey, a los 62 años. Uno de esta dice que se debió a un exceso de afrodisíacos, pues a toda costa quería un heredero y estaba casado con una mujer joven, Germana de Foix.

Parece que era una muerte que estaba más que anunciada, pues su testamento ya lo realizó en Aranda de Duero un año antes, en un retiro por sufrir de hidropesía. Lo rehizo en Madrigalejo, y en él dejó herencias a determinados sirvientes, hijos y a su actual esposa. Expresó asimismo su voluntad de ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a su primera mujer, Isabel de Castilla.

Otro punto importante del nuevo testamento fue dejar bien claro la unificación de los reinos y dejar como heredero a su nieto Carlos. De hecho, para velar por sus intereses, Carlos había enviado a Madrigalejo a Adriano de Utrecht, quien luego sería el Papa Adriano VI y que también estuvo presente durante esos días en la localidad cacereña.

Una vez muerto, se procedió a extraer los órganos del cuerpo del Rey para facilitar su conservación hasta la llegada del cadáver a Granada. Un pequeño séquito de la Guardia Real fue el encargado de trasladar el ataúd hasta el Convento de San Francisco, adonde llegaron los restos a primeros de febrero, mientras que en Madrigalejo, supuestamente, quedaron 'las entrañas del Rey', que fueron enterradas en una ermita hoy ya desaparecida.

Asociación

Tal es la relación entre Fernando II y Madrigalejo, que el municipio cuenta hasta con una asociación sobre él. Se trata de la Asociación Cultural Fernando el Católico. Esta organización nació en 2011, de cara a la conmemoración del V Centenario de este hecho histórico. Entre sus tareas, según explican en su página web, se encuentra la de defender, investigar y divulgar la historia y cultura de Madrigalejo.

Casa de Santa María. / Extremadura Rural

Consiguieron realizar su misión con creces, pues el pueblo fue una fiesta hace ahora 10 años. Por estas fechas, la asociación realiza actividades para celebrar la vida y, sobre todo, la muerte del monarca. Para ello, promueven actos culturales como exposiciones, conferencias, excursiones, jornadas, mesas de debate, velan por el patrimonio material e inmaterial de Madrigalejo o se asocian con los centros educativos en la difusión de los fines.

El Rey Católico, contemporáneo del descubrimiento de América, falleció en un lugar que estaba lejos de la grandeza que acompañó a su vida cortesana. «Una casita desguarnecida e indecorosa» lo describió su cortesano Mártir de Anglesía en una carta de forma despectiva. Escandalizado, escribió a Luis Marliano, Obispo de Tuy.

Carta de Mártir de Anglería a Luis Marliano No es ocasión de andar en divagaciones. ¿Qué necesidad hay de rodeos? ¡Oh ejemplo inaudito para todos los mortales! No hay que maravillarse porque el alma del Rey haya salido de la cárcel del cuerpo. Salió, efectivamente; como el resto de los hombres, él había nacido bajo la condición de tener que morir. Pero lo horrible está en dónde lo llevó a morir la voluntad divina. En otra ocasión ya te describí la pequeña villa de Madrigalejo. Allí quedó muerto, en una casita desguarnecida e indecorosa. Mira lo poco que se debe confiar en los aplausos de la fortuna y en los favores seculares. El señor de tantos reinos y adornado con tanto cúmulo de palmas, el Rey amplificador de la religión cristiana y domeñador de sus enemigos, ha muerto en una rústica casa y en la pobreza, contra la opinión de la gente.

Un 23 de enero de 1516 nació España y murió el rey, pasando a ser el regidor su nieto Carlos I, el cual también tendría una especial afecto por Extremadura y, concretamente, Cáceres. No por nada escogió esta tierra para pasar sus últimos días, tal y como acabaría haciendo, sin querer, su abuelo.