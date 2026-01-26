El Museo Vostell en Malpartida de Cáceres acoge la conferencia de Roberto Herrero sobre la emigración campesina en Extremadura

La España vaciada es uno de los temas más candentes hoy en día en Extremadura. La situación de esos vecinos de los pueblos que se ven forzados a migrar lejos de su hogar por falta de oportunidades. La imagen de pueblos antes llenos de vida y que, con el paso de los años, cada vez se van quedando más vacíos y ofrecen un paisaje desolador.

Roberto Herrero busca hoy concienciar sobre esta realidad y la necesidad de frenar esta situación antes de que siga evolucionando. Lo hará con una conferencia que presenta con el nombre de “Versos arrojados con prisa”. Él es artista e investigador, y en los últimos tres meses ha dedicado su búsqueda a estudiar la situación de los ciudadanos de las zonas rurales y las razones que les llevaron a trasladarse fuera de ellas.

Las bases de la investigación

Este estudio lo ha realizado a partir de talleres y encuentros en los que han participado multitud de personas de la Comunidad de Extremadura, todas ellas afectadas de alguna manera por la emigración campesina. En ellas los participantes han trabajado en la traducción colectiva de algunos de los versos del poeta italiano Pasolini, escritos en italiano y friulano, al castellano y a las variedades idiomáticas presentes en la región extremeña. A su vez, han servido como espacios de debate en los que los integrantes comentaron las problemáticas mencionadas en los trabajos de Pasolini, que obligan a que la gente deje atrás sus pueblos.

El proyecto se ha llevado a cabo con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationUE, el Ministerio de Cultura y el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España. En él colaboran el Museo Vostell Malpartida de Cáceres y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear como centros de residencia para el artista. La presente conferencia marca el fin de la estancia de Roberto Herrero en el Museo Vostell Malpartida. A partir del mes de febrero continurá su investigación en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de enero, a las 19:00 horas, en el Museo Vostell Malpartida de Cáceres. En él Roberto Herrero hará uso de la lengua extremeña para explicar algunas de las bases teóricas de su proyecto. Además estará acompañado del artista Nacho Torres Toledo, que será el encargado de recitar uno de los poemas de Pier Paolo Pasolini. La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.