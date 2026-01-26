Oliva de Plasencia: casi un año y medio de protestas por la planta de biometano, que sigue en tramitación

El 27 de mayo del 2024, los vecinos de Oliva de Plasencia conocieron el proyecto de implantación de una planta de biometanización de alperujo con capacidad para tratar 50.000 toneladas/año de este residuo. Así se publicó en el anunció que apareció en el DOE, por el que la Junta de Extremadura sometía a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de la planta.

Poco después, los vecinos del municipio iniciaron manifestaciones semanales que, pese a ver reducido su número de participantes, todavía siguen manteniendo. De hecho, este domingo se cumplirá la semana 72 (unos 17 meses) de protestas. Será a las doce, en la plaza del Llano.

A estudio

Todo mientras el proyecto sigue su tramitación en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta y, pese a haber transcurrido 20 meses, nada se ha vuelto a saber.

Así, la Junta ha indicado a este periódico que "el proyecto de esta planta está ahora mismo en tramitación y estudio por parte de los técnicos".

Los vecinos, en contra

De esta forma, todavía es una incógnita si recibirá la autorización ambiental. Los vecinos creen que debería denegarse y se mantienen en contra de su implantación: "Seguimos diciendo que no a la planta de biogás, que no la queremos cerca, que no nos convence lo que la empresa nos cuenta, que no nos convence que esto será bueno para nuestro pueblo", señalaba un portavoz en abril del 2025.

Han mostrado su preocupación por su salud y por el entorno y han advertido que "el problema no es solo de Oliva de Plasencia, esto es una plaga que se está extendiendo a lo largo de los gaseoductos en España, al calor de los fondos europeos que pagamos todos. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquier otro pueblo".

Manifestación de vecinos de Oliva de Plasencia contra la planta de biometano. / CEDIDA

Alegaciones frente a beneficios

Por eso, no dudaron en recoger firmas presentar alegaciones, junto con la organización Ecologistas en Acción, que hacían referencia a numerosos aspectos, desde las consecuencias para la salud de personas y animales hasta los olores, ruidos, daños en las vías por las que pasen los camiones de transporte, visibilidad, drenajes, vertidos, filtraciones o emisión de gases al exterior.

Por contra, la empresa IAM Carbonzero, que desarrollará esta y otras plantas a nivel internacional gracias a un fondo de inversión de Mapfre, ha defendido que las preocupaciones de los vecinos son "infundadas" y que no será una planta de biogás, sino de biometano: "Son tecnologías y modelos de negocio diferentes".

Imagen de una planta de biometano similar a la proyectada en Oliva de Plasencia. / IAM Carbonzero

Información "errónea"

Así, ha hecho hincapié en que "una clave esencial del negocio es obtener un biometano de la mayor calidad y que no se escape ni una gota de gas. Todo el proceso se produce de forma completamente estanca y con un estricto control en cada etapa".

Para conseguirlo, se recogen residuos existentes, "solo usamos residuo agropecuario", en el caso de Oliva de Plasencia, "100% alperujo". Ha insistido además en que "hay un estricto control de entrada. El alperujo se traslada en cubas cubiertas con manguera y racord, todo es estanco. Se trata en un digestor completamente cerrado".

De esta forma, considera que se está creando una "alarma social sobre información errónea" y ha subrayado que "los casos históricos de mala praxis en el biogás no tienen nada que ver con estos proyectos de biometano".