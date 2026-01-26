Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro en ExtremaduraEntrevista a OsunaEditorialSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Ayuntamiento

El pleno municipal de Mata de Alcántara aprueba una modificación de crédito

La aplicación de altas y bajas en gastos suma un total de 10.834 euros

Uno de los accesos al municipio de Mata de Alcántara.

Uno de los accesos al municipio de Mata de Alcántara. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Mata de Alcántara ha aprobado de manera definitiva una modificación de crédito que contempla una cuantía total de 10.834,67 euros. En concreto, se refleja en altas en aplicaciones de gastos un importe de 10.057 euros para festejos populares y 777,67 para productos de piscina de tratamiento de agua. Por otro lado, en lo que son bajas por aplicación de gastos, se reflejan 5.000 euros de gastos diversos; 834,67 de primeras de seguros, 2.000 de suministro cumbustible, 1.000 de alumbrado público y 2.000 de reparación maquinaria instalaciones y tillaje.

Se aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, por acuerdo del pleno de fecha 25 de noviembre de 2025 y sometido el mismo a información pública por plazo de 15 días. El 27 de noviembre se aprobó definitivamente al no haber habido ninguna alegación al respecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  3. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  4. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  5. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
  6. Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
  7. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  8. El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería

Trujillo se vuelca con el centenario de las Hijas de la Virgen de los Dolores

Trujillo se vuelca con el centenario de las Hijas de la Virgen de los Dolores

Un libro rescata la figura del extremeño Manuel Martínez de Tejada, diputado liberal en las Cortes de Cádiz

Un libro rescata la figura del extremeño Manuel Martínez de Tejada, diputado liberal en las Cortes de Cádiz

Guadalupe, el pueblo cacereño que fue galardonado como Primera Maravilla Rural en 2017

Guadalupe, el pueblo cacereño que fue galardonado como Primera Maravilla Rural en 2017

Cuando el ocio sostiene al pueblo: la batalla silenciosa por mantener a los jóvenes

Cuando el ocio sostiene al pueblo: la batalla silenciosa por mantener a los jóvenes

Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España

Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España

El pleno municipal de Mata de Alcántara aprueba una modificación de crédito

El pleno municipal de Mata de Alcántara aprueba una modificación de crédito

Las Purificás de Monroy, un patrimonio vivo que busca protección

Las Purificás de Monroy, un patrimonio vivo que busca protección

Villanueva de la Vera hace un llamamiento a la calma a los turistas tras el incendio en su casco histórico: "Nuestro pueblo es precioso entero"

Tracking Pixel Contents