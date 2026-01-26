Ayuntamiento
El pleno municipal de Mata de Alcántara aprueba una modificación de crédito
La aplicación de altas y bajas en gastos suma un total de 10.834 euros
El Ayuntamiento de Mata de Alcántara ha aprobado de manera definitiva una modificación de crédito que contempla una cuantía total de 10.834,67 euros. En concreto, se refleja en altas en aplicaciones de gastos un importe de 10.057 euros para festejos populares y 777,67 para productos de piscina de tratamiento de agua. Por otro lado, en lo que son bajas por aplicación de gastos, se reflejan 5.000 euros de gastos diversos; 834,67 de primeras de seguros, 2.000 de suministro cumbustible, 1.000 de alumbrado público y 2.000 de reparación maquinaria instalaciones y tillaje.
Se aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, por acuerdo del pleno de fecha 25 de noviembre de 2025 y sometido el mismo a información pública por plazo de 15 días. El 27 de noviembre se aprobó definitivamente al no haber habido ninguna alegación al respecto.
