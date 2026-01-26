Las Purificás de Monroy, un patrimonio vivo que busca protección

Las Purificás de Monroy han sobrevivido durante siglos casi sin alteraciones, transmitidas de generación en generación como un rito profundamente ligado a la identidad de esta localidad cacereña. Su continuidad a lo largo del tiempo ha sido posible gracias al compromiso comunitario y a la transmisión oral, pero, como ocurre con muchas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, hoy su futuro ya no depende únicamente de la voluntad popular, sino también de factores sociales, económicos y culturales que plantean nuevos desafíos.

Entre las principales amenazas a las que se enfrenta esta celebración se encuentran el envejecimiento de la población, la despoblación rural y la pérdida progresiva de los mecanismos tradicionales de transmisión. A ello se suma la ausencia de una figura de protección oficial que garantice recursos estables para su conservación, documentación y difusión. Sin ese respaldo institucional, el riesgo no es una desaparición inmediata, sino una erosión lenta y silenciosa: la simplificación del ritual, la pérdida de coplas antiguas, una menor implicación comunitaria o adaptaciones excesivas a formatos ajenos a su esencia.

Protección

La mitigación de estos riesgos pasa por varias líneas de actuación complementarias. La documentación sistemática del ritual, el apoyo económico a la organización, el desarrollo de programas educativos locales y, especialmente, el reconocimiento oficial permitirían integrar Las Purificás en las políticas públicas de protección del patrimonio cultural. Este tipo de respaldo no implica congelar la tradición, sino dotarla de herramientas para adaptarse sin perder su identidad.

El precedente de otras fiestas reconocidas como Bien de Interés Cultural o de Interés Turístico refuerza esta idea. Celebraciones como el Misteri d’Elx, la Patum de Berga o el Silbo Gomero han visto consolidada su continuidad gracias a marcos legales que facilitan la investigación, la divulgación y la financiación. En estos casos, el reconocimiento no ha supuesto una musealización de la tradición, sino una mayor conciencia social sobre su valor y una proyección exterior que ha contribuido a su prestigio cultural.

Jorge Valiente

Las Purificás también pueden analizarse desde una perspectiva europea. Existen paralelismos con celebraciones de raíz medieval vinculadas a ritos de purificación y ciclos agrícolas en países como Francia, Italia o Portugal. Sin embargo, pocas conservan hoy un papel femenino tan marcado y un repertorio oral tan antiguo, lo que refuerza su singularidad y sitúa a Monroy en un mapa cultural que trasciende lo local y conecta con tradiciones históricas del continente.

El reconocimiento institucional tendría además un impacto económico positivo. Las experiencias de otras localidades que han logrado la declaración de Fiesta de Interés Turístico muestran cómo el aumento de visitantes genera actividad en la hostelería, el comercio local y los servicios culturales, además de incentivar iniciativas vinculadas al turismo sostenible. En el caso de Monroy, este impulso podría contribuir a diversificar la economía local sin necesidad de grandes infraestructuras, apostando por un modelo de turismo cultural compatible con la escala del municipio y respetuoso con su entorno.

Jóvenes

Uno de los factores clave para garantizar la continuidad de Las Purificás es la implicación de los jóvenes. Su participación no solo como asistentes, sino como protagonistas del ritual y mediadores culturales, resulta fundamental. Talleres escolares, proyectos intergeneracionales y espacios de participación activa pueden reforzar el vínculo entre tradición e identidad contemporánea, asegurando la transmisión de conocimientos y valores asociados a la fiesta.

Monroy honra a Las Purificás / Jorge Valiente

En este proceso, las redes sociales se han convertido en una herramienta decisiva. Bien utilizadas, permiten documentar el ritual, atraer la atención de públicos externos y generar un archivo audiovisual que complementa la memoria colectiva. Al mismo tiempo, plantean el reto de evitar la banalización o la conversión de la tradición en un mero producto de consumo rápido, una tensión inherente a los procesos de globalización cultural. La clave está en controlar el relato y preservar el sentido profundo de la celebración. En este contexto, el reconocimiento institucional puede actuar como un marco de protección frente a las dinámicas de homogeneización, ayudando a equilibrar difusión y autenticidad.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Monroy y otras instituciones han manifestado su voluntad de impulsar el reconocimiento oficial de Las Purificás, remitiendo expedientes y promoviendo su difusión. No obstante, estas iniciativas siguen a la espera de un respaldo definitivo que permita avanzar de forma coordinada y eficaz.

Las Purificás de Monroy se encuentran así en una encrucijada. Cuentan con una historia excepcional y un fuerte arraigo social, pero necesitan adaptarse a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia. Su preservación no es solo una cuestión local, sino una responsabilidad colectiva ligada a la protección del patrimonio cultural inmaterial y a la defensa de la diversidad cultural.