Cuarto día de borrascas en el norte de Cáceres, donde siguen tres carreteras cortadas y con una alerta naranja que se amplía hasta mañana martes

Tras los estragos que ha causado la borrasca Ingrid este fin de semana, en el que han llegado a cortarse hasta seis carreteras, el norte de la provincia de Cáceres vuelve a verse afectado por un nuevo fenómeno meteorológico. Se trata de un frente asociado a la borrasca atlántica Joseph, que entra este lunes a la Península y dejará lluvias abundantes y localmente fuertes especialmente en el norte extremeño.

La borrasca Joseph deja de su estela de lluvia en Cáceres / Jorge Valiente

Tres de las seis carreteras que han sufrido problemas este fin de semana permanecen cerradas este lunes, en las que se ha activado el Nivel Negro de circulación, indicando que las vías están intransitables y la circulación queda totalmente prohibida para cualquier tipo de vehículo. Son, concretamente, la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) dessde el kilómetro 3.400 al 3.900, la CC-224 de Hervás a N-110 por Puerto Honduras, desde el kilómetro 0 al 31 y la CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas) del kilómetro 0 al 10,800.

Coche de la Guardia Civil en el Puerto de Honduras. / Cedida por la Guardia Civil de Cáceres

Como consecuencia, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha elevado la alerta amarilla por lluvias, prevista para este lunes en el norte de la provincia de Cáceres, a nivel naranja, ante la previsión de alcanzar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en esta zona. La alerta se activará a las 15.00 horas y se prolonga su finalización hasta las 12.00 horas de este martes.

Recomendaciones El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de las localidades de esta zona, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de los ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado. A la ciudadanía en general se le aconseja circular por carreteras con la máxima precaución posible y prestar especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. Del mismo modo, se recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua en los hogares y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.

La borrasca Joseph es un sistema meteorológico activo que está afectando actualmente a partes de España y Europa, y ha sido nombrado por el Grupo Suroeste Europeo de servicios meteorológicos (al que pertenece AEMET) como una borrasca con potencial de gran impacto.

Qué es y por qué se nombra

Una borrasca es una depresión o ciclón extratropical típico de latitudes medias, con presiones bajas, vientos fuertes, inestabilidad y fenómenos asociados como lluvia, nieve o oleaje. Se nombra cuando se espera que pueda producir un impacto significativo en bienes y personas, facilitando la comunicación pública sobre el riesgo.

Situación actual de Joseph

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

La borrasca Joseph está trayendo lluvias abundantes, especialmente después del paso de la borrasca Ingrid, y diversos sectores de España han sido puestos en alerta por precipitaciones fuertes que pueden provocar inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Viento, nieve y olas

Además de las lluvias, se esperan vientos fuertes, nevadas en áreas montañosas y posibles fenómenos costeros adversos en zonas litorales.

Medidas y recomendaciones

Las autoridades meteorológicas, incluida la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), han emitido avisos naranjas y rojos en distintas regiones para alertar sobre el riesgo de inundaciones, viento intenso y nieve. Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente en carreteras y zonas expuestas a fenómenos meteorológicos extremos.

Los efectos de la borrasca Joseph se sienten en múltiples comunidades, con cierres de carreteras, suspensión de clases, y trabajo activo de servicios de emergencia para responder a incidentes relacionados con el mal tiempo.