Trujillo se vuelca con el centenario de las Hijas de la Virgen de los Dolores

La Congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores ha iniciado en Trujillo los actos conmemorativos del centenario de su aprobación diocesana, con una jornada marcada por la sencillez, la emoción y el recuerdo agradecido a un siglo de historia y servicio.

El acto central tuvo lugar en la Casa Madre de la congregación, donde se celebró una eucaristía presidida por el obispo de Plasencia, monseñor Ernesto Brotóns, y concelebrada por el obispo emérito de Albacete, don Ciriaco Benavente, junto a una decena de sacerdotes. Una celebración que sirvió para entonar un “gracias” colectivo por la trayectoria de la congregación y por todas las hermanas y personas que han hecho posible que el sueño fundacional siga vivo y fecundo cien años después.

Actos en la capilla del Palacio de los Orellana Pizarro / ALEJANDRO CANCHO

A la celebración eucarística asistieron una treintena de religiosas de la congregación. En su homilía, el Obispo de Plasencia, agradeció a las hermanas su trabajo firme y constante durante todos estos años, siguiendo las constituciones de la orden y las enseñanzas de los padres fundadores, comprometidos siempre con la educación en la ciudad. Una solemne misa que fue cantada por la coral Troxiello.

Las religiosas HVD durante la celebración / ONDA TRUJILLO TV

Tras la eucaristía, la hermana María Luisa Tejerina realizó un recorrido por los momentos más significativos de la historia de la congregación, desde los primeros pasos de aquellas jóvenes que se consagraron como Servitas de la Madre de Dios hasta la realidad actual. Por su parte, la superiora general, la hermana Maria del Carmen Álvarez, natural de Fuente del Maestre (Badajoz), ofreció una emotiva reflexión comparando la historia de la congregación con el vuelo de las mariposas migratorias: un camino en el que nunca llegan las mismas que partieron, pero en el que todas comparten un destino claro.

Palabras de la hermana Maria Luisa Tejerina / SERGIO HERGUIJUELA

Tras los actos religiosos, tuvo lugar el descubrimiento de la placa de la calle que llevará el nombre de la fundadora, Antonia María Hernández Moreno, en un gesto de reconocimiento y homenaje por parte de la ciudad de Trujillo a una mujer valiente que dedicó su vida al cuidado y a la educación de los niños y niñas más desfavorecidos, y que contribuyó a proyectar el nombre de la localidad más allá de sus fronteras.

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, ensalzó la labor desarrollada por las religiosas y su compromiso con la enseñanza, y subrayó que la nueva denominación de la calle servirá también para mostrar que Trujillo es una ciudad de fe y de valores profundamente arraigados.

Por su parte, la hermana Teresa Gómez, directora general del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, destacó que el hecho de que la vía lleve el nombre de la fundadora supone una invitación a recoger su testigo y a caminar siguiendo su huella, tomándola como referente que impulse e ilumine el presente y el futuro de la comunidad educativa.

Alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús cantando el himno del colegio / SERGIO HERGUIJUELA

Tras sus palabras, la hermana Julia Expósito fue la encargada de descubrir la placa que da nombre a la nueva calle. El acto concluyó en un ambiente de profunda emoción: con lágrimas en los ojos, el canto del himno por parte de los niños del colegio y los aplausos de la multitud congregada resonaron en pleno corazón del casco histórico de la ciudad.

La hermana Julia Expósito descrubre la placa de la calle / SERGIO HERGUIJUELA

La jornada concluyó como un día de memoria agradecida y esperanza, en el que afloraron vivencias, nombres y anécdotas de un camino iniciado hace cien años y que, según subrayaron desde la congregación, continúa hoy con la misma vocación de servicio y fidelidad.