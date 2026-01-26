Villanueva de la Vera hace un llamamiento a la calma a los turistas tras el incendio en su casco histórico: "Nuestro pueblo es precioso entero"

El incendio en Villanueva de la Vera en la tarde-noche del sábado dejó imágenes escalofriantes. Tuvo lugar en la calle El Barrio, 22, y se vieron afectadas dos casas con el resultado de derrumbe, una de ellas total y la otra parcial. Se produjo en el tesoro antiguo de la localidad, justo en una de las calles que salen de la plaza. Sin embargo, desde el propio municipio hacen un llamamiento a los turistas: "Ha afectado a una zona muy bonita del municipio, pero el pueblo entero es precioso, una maravilla".

En los trabajos tuvieron que intervenir dotaciones del Sepei de Jarandilla, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres, además del vehículo de mando. Por suerte, no se produjeron víctimas ni heridos gracias a que los moradores de la vivienda en la que se originó el incendio (luego se expandió a otra colindante) habían salido de sus casas a tiempo.

Incendio en Villanueva de la Vera / Sepei / Guardia Civil / Pepe Casado

Al parecer, la causa del suceso estaría en un brasero, aunque la Guardia Civil está investigando el origen exacto. En este municipio, las viviendas tienen una edificación de estructura antigua de madera y adobe, por lo que se propagó con mucha velocidad.

Pepe Casado

Historia

La localidad, por su estratégica ubicación, existe desde la Edad de Hierro, como evidencian restos encontrados en distintos puntos. Pero será en la época medieval cuando el municipio cobró un mayor auge y dinamismo social. Con la fundación de la ciudad de Plasencia en el siglo XII, comienza a repoblarse la parte de la zona sur de la sierra de Gredos. Los nuevos habitantes provienen en su mayoría de tierras abulenses y se mezclarán con la población local, que habitaba pequeños núcleos.

Villanueva de la Vera se funda entre los años 1452 y 1470, con la fusión de cuatro pequeños de estos núcleos, que son Casillas, La Mesa, Curuela y Salobrar, que dependían política y administrativamente de Plasencia hasta finales del S. XIII, en el que Sancho IV cede las aldeas al Canciller de la Reina, D. Nuño Pérez de Monroy. Poco a poco, Villanueva fue ganado importancia y aumentando población lo que le llevó a convertirse en la aldea más importante del señorío de Valverde. El 25 de junio de 1643 el Marqués de Mota y Conde de Nieva ofrece a los vecinos eximir a Villanueva de la jurisdicción de Valverde a cambio de 3500 ducados, pudiendo comprar, los vecinos, su independencia.

Conjunto Histórico-Artístico

La localidad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982, por la belleza y buen estado de conservación de las viviendas, las cuales se corresponden con la arquitectura popular de la comarca, basada en el uso de un tipo de entramado de madera. Esto es, las viviendas se construían a base de un armazón de madera relleno con ladrillo, adobe o piedra. Al ser un sistema constructivo relativamente frágil la trama urbanística se organiza a partir de grandes agrupaciones de viviendas, con tendencia a ser estrechas y profundas. Surgen, por tanto, grandes manzanas en las que se abren callejones sin salida en los que se ubican las entradas a las casas. Estos callejones están actualmente embellecidos por numerosas plantas, conocidas como pilistras, que los vecinos tienen a la puerta de sus viviendas, dando un aspecto singular al casco antiguo del municipio.

Las casas de Villanueva de la Vera se caracterizan por contar con dos o tres plantas, frecuentemente con muros chapeados con tablas en los que se abren ventanas y balcones de madera, estos últimos casi siempre en la planta superior. La distribución es similar en todas ellas. La primera planta se destinaba a la cuadra, bodega o gallinero. En la segunda planta se encontraban los dormitorios, que se calentaban con el calor que desprendía la primera planta, y en la tercera la cocina. Hay también en la localidad varios ejemplos de viviendas cuyos muros de la primera planta se edifican con sillares de cantería.