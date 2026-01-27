Ayuda del Gobierno de España
El Ayuntamiento de Alcántara recibe fondos para una rehabilitación en el Conventual
Las obras se centrarán principalmente en la Galería de Carlos V
El Ayuntamiento de Alcántara ha recibido la resolución definitiva de concesión de ayudas del Programa 2% Cultural para la rehabilitación de la Galería de Carlos V del Conventual de San Benito, un proyecto destinado a la creación del Centro Cultural Elio Antonio de Nebrija. La resolución, firmada el 17 de noviembre de 2025 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Central, confirma la aprobación definitiva de la subvención tras haber cumplido el consistorio los requisitos. La actuación contará con una subvención máxima de 555.319,30 euros, lo que supone el 46,29 % del importe financiable del proyecto, cuyo presupuesto total de licitación asciende a 1.267.821,34 euros. Esta ayuda permitirá impulsar la conservación y puesta en valor de un bien patrimonial de gran relevancia histórica, integrándolo en la vida cultural y favoreciendo su uso como espacio cultural de referencia.
Con esta resolución, el ayuntamientopodrá iniciar los trámites necesarios para el desarrollo de las obras, que deberán comenzar en los plazos establecidos y cumplir con las condiciones del Ministerio. El proyecto supone un paso importante en la recuperación del patrimonio histórico local y refuerza el compromiso institucional con la protección, difusión y aprovechamiento cultural del legado histórico de la localidad. El Convento de San Benito en Alcántara es un importante monumento histórico ubicado en la provincia de Cáceres. Fundado en el siglo XVI, este convento fue construido para la Orden de Alcántara y ha sido objeto de restauraciones a lo largo de los siglos. Reconquistado por Alfonso IX en 1213, el convento fue donado a la Orden de Calatrava y posteriormente a la Orden Militar de Alcántara en 1218.
