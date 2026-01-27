Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Ayuda del Gobierno de España

El Ayuntamiento de Alcántara recibe fondos para una rehabilitación en el Conventual

Las obras se centrarán principalmente en la Galería de Carlos V

Conventual de San Benito, en Alcántara.

Conventual de San Benito, en Alcántara. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Alcántara ha recibido la resolución definitiva de concesión de ayudas del Programa 2% Cultural para la rehabilitación de la Galería de Carlos V del Conventual de San Benito, un proyecto destinado a la creación del Centro Cultural Elio Antonio de Nebrija. La resolución, firmada el 17 de noviembre de 2025 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Central, confirma la aprobación definitiva de la subvención tras haber cumplido el consistorio los requisitos. La actuación contará con una subvención máxima de 555.319,30 euros, lo que supone el 46,29 % del importe financiable del proyecto, cuyo presupuesto total de licitación asciende a 1.267.821,34 euros. Esta ayuda permitirá impulsar la conservación y puesta en valor de un bien patrimonial de gran relevancia histórica, integrándolo en la vida cultural y favoreciendo su uso como espacio cultural de referencia.

Con esta resolución, el ayuntamientopodrá iniciar los trámites necesarios para el desarrollo de las obras, que deberán comenzar en los plazos establecidos y cumplir con las condiciones del Ministerio. El proyecto supone un paso importante en la recuperación del patrimonio histórico local y refuerza el compromiso institucional con la protección, difusión y aprovechamiento cultural del legado histórico de la localidad. El Convento de San Benito en Alcántara es un importante monumento histórico ubicado en la provincia de Cáceres. Fundado en el siglo XVI, este convento fue construido para la Orden de Alcántara y ha sido objeto de restauraciones a lo largo de los siglos. Reconquistado por Alfonso IX en 1213, el convento fue donado a la Orden de Calatrava y posteriormente a la Orden Militar de Alcántara en 1218.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  3. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  4. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  5. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
  6. Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
  7. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  8. La borrasca Ingrid mantiene tres carreteras intransitables en el norte de Cáceres y atención: este lunes, alerta naranja por lluvia

Sierra de Fuentes: el consultorio médico local reabre con mejoras en accesibilidad y eficiencia para sus pacientes

Sierra de Fuentes: el consultorio médico local reabre con mejoras en accesibilidad y eficiencia para sus pacientes

Trujillo conmemora el 794 aniversario de la aparición de la Virgen de La Victoria

Trujillo conmemora el 794 aniversario de la aparición de la Virgen de La Victoria

El Museo Vostell en Malpartida de Cáceres acoge la conferencia de Roberto Herrero sobre la emigración campesina en Extremadura

El Museo Vostell en Malpartida de Cáceres acoge la conferencia de Roberto Herrero sobre la emigración campesina en Extremadura

Tradición, diseño y cercanía: así se reinventan los emprendedores rurales cacereños

Tradición, diseño y cercanía: así se reinventan los emprendedores rurales cacereños

Una Extremadura Digna renueva su coordinación local en Arroyo de la Luz con Antonio Sánchez al frente

Una Extremadura Digna renueva su coordinación local en Arroyo de la Luz con Antonio Sánchez al frente

Viaducto del AVE a las puertas de Plasencia: impresionante montaje con una de las grúas más grandes de España

Viaducto del AVE a las puertas de Plasencia: impresionante montaje con una de las grúas más grandes de España

El Ayuntamiento de Alcántara recibe fondos para una rehabilitación en el Conventual

El Ayuntamiento de Alcántara recibe fondos para una rehabilitación en el Conventual

La Diputación de Cáceres impulsa IA Amparo para combatir la soledad y la brecha digital en el medio rural

La Diputación de Cáceres impulsa IA Amparo para combatir la soledad y la brecha digital en el medio rural
Tracking Pixel Contents