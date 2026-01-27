El Ayuntamiento de Azabal responde a Estampas Jurdanas y defiende que el Carnaval se celebre en su municipio: "Si alguna vulneración se ha producido, la han hecho ellos"

Continúan llegando reacciones al comunicado del pasado 20 de enero de la Corrobra Estampas Jurdanas en la que anunciaban su renuncia a participar en esta próxima edición del Carnaval Jurdano por la elección de Azabal como sede. Esto se debía a que, según su presidente, Manuel Roncero, la decisión vulnera los acuerdos firmados en 1991 y altera la esencia de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional, pues los acuerdos se referían a la rotación de alquerías como lugares de celebración de la festividad, algo que, según ellos, se incumplía seleccionando Azabal por tercera vez.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Azabal, firmando Isidro Alonso Herrero, Alcalde–Presidente de la Entidad Local Menor, quien se ha puesto en contacto con este diario para aclarar y matizar determinados aspectos de la nota de la Corrobra.

Sobre Estampas Jurdanas, comienza señalando que «dicho grupo no consta inscrito como Asociación en el Registro de Asociaciones de Extremadura, por lo que carece de personalidad jurídica y, en consecuencia, no representa oficialmente a colectivo alguno, sino únicamente a un grupo de personas a título particular». En cuanto al «supuesto incumplimiento de los acuerdos», precisa que «si alguna vulneración se ha producido, no ha sido por parte de esta Entidad Local Menor de Azabal, sino precisamente por el grupo de personas al que se hace referencia, 'Corrobra Estampas Jurdanas'».

«Cuando el Carnaval Jurdano fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, no correspondía su celebración a Azabal, sino al municipio de Casares de las Hurdes, cuyo Alcalde-Presidente decidió celebrarlo en la alquería de Robledo. Posteriormente, se llevó a Pleno de la Mancomunidad la posibilidad de celebrar dicho carnaval en Azabal, al ser el único núcleo de población que reunía todas las condiciones exigidas por la Junta de Extremadura para dicha declaración, al cumplir con todas las características requeridas para declararse de Interés Turístico Regional», explica.

«En ese momento no se produjo ninguna réplica, reclamación ni manifestación en contra por parte de este grupo de personas y, Azabal ya era una Entidad Local Menor».

Más ocasiones

Además, señala que no es la primera vez que Estampas Jurdanas renuncia a participar en el Carnaval. «En el año 2018, el municipio de Casares de las Hurdes concretamente, la alquería de Robledo celebró el Carnaval Jurdano ya declarado de Interés Turístico Regional. A dicha celebración no asistió el grupo 'Corrobra Estampas Jurdanas', vulnerando así lo que ellos mismos denominan 'acuerdos de la Mancomunidad'», cuenta.

«Posteriormente, en el año 2021, correspondía la celebración al Ayuntamiento de Nuñomoral, cuyo Alcalde-Presidente decidió realizarlo en la pedanía de El Gasco, pero tuvo que aplazarse debido a la pandemia COVID-19. El Ayuntamiento de Nuñomoral solicitó formalmente dicho aplazamiento, que se retrasó dos años, y volvió a solicitarlo en 2022, alegando riesgos sanitarios para la población al contar el municipio con varias residencias de mayores. En consecuencia, se aprobó en Pleno de la Mancomunidad que el Carnaval Jurdano se celebrara en Nuñomoral en el año 2023. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Caminomorisco alegó que le correspondía la celebración, manifestación que fue rechazada en el Pleno, ratificándose que correspondía al municipio de Nuñomoral».

Lo mejor del Carnaval Hurdano 2025 en Sauceda / Toni Gudiel

Del mismo modo, Alonso añade que «el citado grupo 'Corrobras Estampas Jurdanas' no respetó la realidad de la celebración, que tenía lugar en El Gasco, y decidió realizar una representación alternativa en Caminomorisco, concretamente en la alquería de Arrolobos, incumpliendo de nuevo los acuerdos adoptados en Mancomunidad de Hurdes».

"Aplicación selectiva"

Finalmente, recrimina la «aplicación selectiva e interesada de los supuestos acuerdos» pues, en el año 2024, «cuando correspondía la celebración al Ayuntamiento de Caminomorisco, el Carnaval Jurdano se celebró en la alquería de Cambrón, asistiendo en esta ocasión el grupo».

Por todo lo expuesto, ruega «a este grupo de personas que proceda a la rectificación de la nota de prensa publicada, al considerar que su contenido vulnera los derechos y la imagen institucional de la Entidad Local Menor de Azabal». «Resulta contradictorio afirmar que no existe animadversión hacia las gentes de Azabal cuando, por el mero hecho de oponerse a la celebración del Carnaval Jurdano en esta localidad, se está actuando objetivamente en contra de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas».

J. M.

El comunicado compartido finaliza dejando constancia de que actúa «debidamente autorizado por el Presidente de la Mancomunidad de Hurdes, autorización que consta por escrito, y que me faculta para dirigirme y actuar en cuantas medidas sean necesarias en defensa de los intereses de la Entidad Local Menor de Azabal y sus vecinos/as».

Contexto

El pasado 20 de enero, la Corrobra Estampas Jurdanas difundió un comunicado en el que explicaba su decisión. El propio Roncero señaló a El Periódico Extremadura que «nosotros lo que queremos es que se cumpla lo acordado en su día, y faltan alquerías a las que acudir».

Por ejemplo, según comentó, «5 alquerías de Pinofranqueado, 3 de Nuñomoral, en Ribera Oveja sólo se dio una vuelta una vez, está pendiente El Gasco...». El grupo recordó que su intención era que el Carnaval Jurdanu 2026 se celebrase en alguna de las alquerías donde aún no ha tenido lugar esta representación ancestral, ya que allí «la representación de estos rituales del antiguo ‘Entrueju’ sin duda despertarán, en los más mayores, los emotivos recuerdos de sus años mozos». En este sentido, consideraron injustificada «la decisión de celebrar el evento por tercera vez en el pueblo de Azabal», una localidad que, según subrayan, «ya perdió su carácter de alquería al pasar a ser una Entidad Local Menor».

Ante este desacuerdo, anunciaron que el 14 de febrero estarían en Bragança, en Portugal, en vez de en Azabal. También se pronunció sobre ello la Mancomunidad de Las Hurdes, a quien va dedicado el comunicado, y aseguró a este diario que desconocía la existencia de tal texto. Su presidente, José María Martín Iglesias, ya reconoció que cree que «tiene muchas contradicciones».

Ha sido ahora, una semana después, cuando el Consistorio de Azabal, y especialmente su Alcalde-Presidente, han querido dejar claro estos puntos.