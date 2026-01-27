Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una Extremadura Digna renueva su coordinación local en Arroyo de la Luz con Antonio Sánchez al frente

La nueva etapa política en Arroyo de la Luz estará centrada en la transparencia y la escucha activa de los ciudadanos

Antonio Sánchez, nuevo coordinador de UED en Arroyo de la Luz.

Antonio Sánchez, nuevo coordinador de UED en Arroyo de la Luz.

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Arroyo de la Luz

Desde Una Extremadura Digna (UED) refuerzan su compromiso con los ciudadanos de la provincia de Cáceres con la renovación de su coordinación local en Arroyo de la Luz. Su apuesta para el cargo es Antonio Sánchez, quien será el nuevo coordinador del partido en el municipio.

Con este cambio buscan reforzar su presencia en la localidad y avanzar hacia un modelo de política más cercana, participativa y comprometida con las necesidades de los vecinos y vecinas de Arroyo de la Luz. El objetivo es abrir una nueva etapa política más centrada en la ciudadanía y la resolución de los problemas que afecten a esta y a la propia localidad.

Antonio Sánchez inicia esta nueva etapa “con mucha ilusión y con un compromiso firme de trabajo”, tal y como destacaba en sus primeras declaraciones, en las que también puntualizaba que su "objetivo número uno será ofrecer soluciones reales a los problemas cotidianos de los vecinos" del municipio. Además, ha subrayado la importancia de la participación ciudadana como eje central de esta transición. La finalidad principal es que los propios ciudadanos tengan “un papel activo y decisivo a la hora de tomar decisiones que afectan a su pueblo”.

“Nuestro compromiso es estar en la calle, escuchar y trabajar junto a la gente. Solo así se puede construir una Extremadura y un Arroyo de la Luz más dignos”, explicó Antonio Sánchez. Con esta nueva filosofía UED busca recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, donde la transparencia, la escucha activa y la buena política se conviertan en herramientas claves para mejorar la vida en la localidad.

