La juventud rescata las historias de las mujeres que sostuvieron los pueblos de Cáceres

La transmisión intergeneracional, los talleres creativos y los formatos audiovisuales se han convertido en herramientas clave para implicar a jóvenes en la conservación de la memoria femenina.

La preservación de la memoria histórica en el medio rural ha encontrado en la juventud un aliado imprescindible. En la provincia de Cáceres, distintos proyectos han apostado por fórmulas que acercan a las nuevas generaciones a los relatos de las mujeres que sostuvieron la vida en los pueblos, combinando tradición oral, creación artística y nuevas narrativas.

Una de las claves para implicar a jóvenes en este proceso ha sido transformar la escucha pasiva en participación activa. Iniciativas como el proyecto 'Ellas cuentan', impulsado desde la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, han incorporado talleres en los que adolescentes y jóvenes han investigado la historia de mujeres de sus municipios y han recreado sus vivencias a través del teatro de sombras, el trabajo manual y la representación colectiva.

Elaboración de títeres artesanales en el proyecto 'Ellas cuentan'. / Cedida a El Periódico

Este tipo de propuestas ha permitido que la memoria oral se convierta en una experiencia creativa compartida entre generaciones.

Aprender de las mayores

La metodología empleada en estos talleres ha favorecido el contacto directo entre jóvenes y mujeres mayores, muchas de ellas depositarias de historias que nunca habían sido recogidas por escrito. A través de entrevistas informales, encuentros vecinales y trabajos de documentación, los participantes más jóvenes han conocido de primera mano cómo era la vida cotidiana, el trabajo o los cuidados en épocas marcadas por la escasez y la emigración.

Desde las entidades organizadoras se ha señalado que este intercambio ha servido no solo para conservar relatos, sino también para reforzar el vínculo de los jóvenes con sus pueblos y con una identidad rural que, en muchos casos, sienten lejana.

Visibilizar a quienes sostuvieron el territorio

La recuperación de la memoria histórica femenina ha resultado clave para comprender la evolución social y económica de Extremadura y, en especial, de sus zonas rurales. “Las mujeres de los pueblos mantienen vivas las costumbres anteriores, como los trajes regionales y los cánticos populares”, explica María Fidela Vázquez, vecina de la ciudad de Cáceres. Durante décadas, el papel de las mujeres ha quedado relegado al ámbito privado, pese a haber sido fundamental en el mantenimiento de la agricultura familiar, los cuidados, la transmisión cultural y la cohesión comunitaria.

Dar visibilidad a estas historias ha permitido corregir una ausencia histórica en los relatos oficiales y reconocer el trabajo invisible que sostuvo a los pueblos en contextos de pobreza, emigración y falta de recursos. Además, poner nombre y voz a estas mujeres ha contribuido a generar referentes femeninos locales para las generaciones más jóvenes, reforzando la autoestima colectiva y el sentimiento de pertenencia al territorio. “Hay que acabar con los estereotipos, valorando el talento que históricamente se ha ignorado”, declara María Teresa Díaz, vecina de la ciudad de Cáceres.

Desde los colectivos e instituciones implicadas se ha subrayado que rescatar la memoria de las mujeres rurales no solo ha respondido a una cuestión de justicia histórica, sino que se ha convertido también en una herramienta educativa y social. “Visualizar a la mujer no es quitar espacio a nadie, simplemente es dar luz donde antes hubo silencio”, indica Susana Bueso, vecina de la ciudad de Cáceres. Conocer el pasado desde una perspectiva de género ha ayudado a entender mejor las desigualdades persistentes y ha abierto espacios de diálogo intergeneracional que fortalecen el tejido social en los municipios.

Otros proyectos en la provincia

El interés por recuperar la memoria histórica femenina no se ha limitado a una sola comarca. En el norte de la provincia, el documental 'Nosotras', centrado en las mujeres del Valle del Jerte, ha recogido testimonios audiovisuales que han puesto en valor su papel social y económico. En otros municipios, asociaciones culturales y oficinas de igualdad han desarrollado archivos orales, exposiciones itinerantes y publicaciones locales que han rescatado biografías de mujeres anónimas.

También se han puesto en marcha proyectos educativos vinculados a institutos, donde el alumnado ha trabajado la memoria de sus abuelas como parte de actividades curriculares, utilizando grabaciones, fotografías antiguas y relatos familiares.

Mirada al futuro

Los promotores de estas iniciativas han coincidido en que el reto pasa por seguir adaptando los formatos a los intereses de la juventud, incorporando herramientas digitales y espacios de difusión que conecten la memoria rural con el presente. La experiencia acumulada en la provincia de Cáceres ha demostrado que, cuando se les da voz y responsabilidad, los jóvenes se convierten en agentes activos en la conservación de la historia de las mujeres que construyeron sus pueblos.