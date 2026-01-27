MásMedio envía dos cisternas de agua a Talayuela y una a su pedanía de Santa María de las Lomas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Técnicos del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres se han trasladado en la mañana de este martes a la localidad de Talayuela para realizar las actuaciones necesarias en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la localidad, tras la turbidez detectada en el agua de la red de abastecimiento con las últimas lluvias.

Ante esta situación, MásMedio enviará tres cisternas de agua para el consumo de la ciudadanía, dos a Talayuela, que se situarán en la gasolinera y en la avenida de Santa María, y una cisterna a la pedanía de Santa María de Las Lomas, que se ubicará en el centro de la población, tal como ha señalado el gerente del organismo, Gustavo Pérez.

Sí se recuerda a la población que el agua de los grifos puede seguir utilizándose con normalidad para higiene personal y limpieza, tal como informó en su momento la Dirección de Salud.

Mientras, el servicio técnico del Consorcio está realizando las actuaciones necesarias en la planta para restaurar la normalidad lo antes posible, ha apuntado Gustavo Pérez, según informa la Diputación de Cáceres.

