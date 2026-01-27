Nace Kira Esperanza, el primer bebé en 16 años en Las Mestas: "Es toda una alegría porque no hay niños"

En la localidad cacereña de Las Mestas, alquería de la comarca de Las Hurdes, la última persona nacida tenía 16 años, hasta ahora. Por primera vez en ese periodo de tiempo, volverá a verse un carrito, y escucharse llantos o las adorables risas de un bebé.

Tanto tiempo después, Las Mestas vuelve a celebrar un nacimiento: el de Kira Esperanza. La niña, nacida el pasado día 25, supone todo un motivo de felicidad para el pueblo. Tal es la alegría que hasta las campanas de la iglesia, a petición del párroco Carlos, han repicado. «Es una niñita muy buena, apenas llora», comenta su padre, Óscar Marcos.

El nacimiento de la niña supone, además, el primero en 5 años en el municipio de Ladrillar, en el que se encuentran las alquerías de Riomalo de Arriba, Cabezo y Las Mestas (el último nacimiento fue en 2021).

La esperanza contra la despoblación

La pequeña es hija también de Rosiane Magallaes, de origen brasileño, y hermana de dos niñas: Mel, de 4 años, y Lanna, de 13. Además, es nieta de una personalidad insignia de la zona como es el Tío Picho, Anastasio Marcos Domínguez, de la saga familiar apicultora que lleva la empresa del mismo nombre, y su mujer, Esperanza.

Por ella lleva el segundo nombre. «Mi mamá siempre ha sido 'la mujer del tío Picho', nunca ha sido Esperanza. De ahí ese homenaje que le he hecho yo a la mujer rural, y en este caso, a mi madre».

Óscar, con su hija. / Cedida

Los dos padres, Óscar y 'Rosi', ya en su casa, se conocieron en Santarem, hace menos de dos años. Ella trabajaba allí, pero ahora hace las maletas y pone rumbo, junto a sus dos hijas, a Las Hurdes. De este modo, la localidad no solo gana un bebé, sino dos niñas más, suponiendo un aumento de 3 habitantes. Un dato relevante teniendo en cuenta que la población de Las Mestas la forman apenas 50 personas.

La pareja, además, ya tiene cita para formalizarse, con el objetivo de que la niña pueda obtener «la doble nacionalidad, española y brasileña».

Un pueblo volcado

La noticia ha supuesto una enorme alegría en la localidad, claramente visible en la iniciativa del repique de campanas que, a Óscar, le ha hecho «mucha ilusión». A la niña pequeña, la única en un pueblo de menos de un centenar de personas, no le va a faltar personas que estén atentas de su cuidado. Con dos días de vida, ya son varias las personas mayores, la mayoría del pueblo, que se preocupan por ella.

«Cuando mi madre era la única niña del pueblo, todas las abuelas estaban encima de ella. Ahora con Kira será igual. Hay una persona aquí, Josefa, de 98 años, que todos los días me da una bolsa de leche para la niña. También está Ramona, de 87, que ayer bajó a felicitar a mis padres. Isabel, que vive enfrente y con un principio de Alzheimer, ya no solo con Kira, sino también con Mel, le bajó ayer un peluche». Es decir, el pueblo se ha volcado con la niña desde el primer momento.

Rosiane Magallaes, con su hija. / Cedida

«Nos hemos volcado siempre con los que venían de paso, ahora más siendo una niña que se va a quedar ahí. Porque Kira es hija del pueblo», añade. Solo pide una cosa, ya que no quiere más homenaje que «el que estáis haciendo los medios»: «por favor, que no quiten el transporte escolar. Sea a Caminomorisco o a Nuñomoral».

La educación rural es un tema que da mucho debate, y más en una zona como Las Hurdes en la que apenas hay centros educativos. La hija mayor ya está yendo a la escuela, a Nuñomoral, a unos 18 kilómetros de Las Mestas. La ahora mediana, por su parte, se ha quedado con sus abuelos maternos en Portugal para comenzar aquí ya el próximo curso. Hasta que comience la guardería, la educación de la pequeña va a ser la que le den todos sus vecinos del pueblo, su segunda familia, que promete ser bastante sabia.

Muy buena noticia

La alegría no la esconde tampoco el concejal Ramón Roncero, teniente alcalde de Las Mestas, el cual asegura que «es una gran noticia». Además, comenta que en el próximo pleno, aunque no tiene fecha, pondrá sobre la mesa la opción de una ayuda económica para la familia, el Cheque Bebé. «Sería una aportación de unos 300-400 euros para pañales y ese tipo de cosas», explica.

Anastasio Marcos, 'Tío Picho' / Carlos Gil

«Es toda una alegría para Las Mestas porque no hay niños, somos una localidad de 50 personas en invierno», añade. También anuncia que se va a comenzar a construir un nuevo parque infantil que, ojalá, utilicen más pequeños en el futuro.

Kira es toda una esperanza en Las Mestas, un rayo de luz ante la oscuridad que supone la despoblación en la que cada vez más pueblos cacereños se ven inmersos. De ahí que el nombre le venga como anillo al dedo.