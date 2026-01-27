El órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar, joya del siglo XVI, protagonista de lujo de Atrium Musicae

El órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar será uno de los protagonistas de la nueva edición de Atrium Musicae. Se trata de un instrumento renacentista que data del siglo XVI, conservando en él ya unos quinientos años de historia, y desde sus inicios se ubica en la iglesia de Santa María de la Consolación, donde aún reside hoy en día. El primer testimonio escrito que se tiene de su existencia data del año 1554, época en la que una cofradía de la iglesia en la que se encuentra organizaba misas mensuales en las que el órgano constituía un elemento clave.

Tras un período en el que órgano se mantuvo en desuso, se llevó a cabo la restauración del mismo en los años 90 (1987-990) , con la financiación de la Diputación de Cáceres. Desde entonces el instrumento se ha convertido en un elemento de atracción turística para el pueblo. En torno a la figura del órgano se han organizado diferentes eventos. Uno de los más reconocidos consta de unos memoriales de música antigua donde el órgano fue protagonista en homenaje al músico garrovillano Domingo Marcos Durán.

“Es una verdadera joya, un tesoro que tenemos en este pueblo”, declara José Julián Barriga, directivo de la Asociación ‘Domingo Marcos Durán’. Y es que este señalado instrumento fue declarado Bien de Interés Cultural en 2020, y es el único órgano de la Comunidad de Extremadura que tiene esta categoría y uno de los pocos que la ostentan en toda España. Además, es probablemente uno de tres exclusivos que existen en toda Europa en los que se puede escuchar música del renacimiento.

Artistas que han tocado el órgano

Por él ya han pasado más de 15-20 artistas reconocidos mundialmente, entre ellos la ilustre organista Monserrat Torrent, quien celebrará su centenario el próximo mes de abril. Para esta destacada fecha planea volver al municipio y festejar su cumpleaños tocando el instrumento garrovillano.

Además, ha sido utilizado para notables grabaciones musicales, destacando la apuesta de la discográfica holandesa Brilliant Classics y la interpretación del reconocido organista italiano Francesco Cera. Él grabó un doble disco en 2018 en honor a Francisco Correa de Arauxo, uno de los organistas andaluces más importantes de la época de transición entre el Renacimiento y el Barroco.

Atrium Musicae

En esta ocasión formará parte por primera vez del recorrido musical de la iniciativa Atrium Musicae. Esta pasará por distintas localidades de la provincia de Cáceres, y Garrovillas de Alconétar será una de sus paradas. Concretamente, el próximo sábado, 31 de enero, Benjamín Alard, organista francés reconocido internacionalmente, actuará en iglesia de Santa María de la Consolación en torno a las 17:00 horas.

Desde la directiva de la Asociación ‘Domingo Marcos Durán’, encargada del evento, indican que, con las reservas registradas hasta el momento, la basílica está prácticamente llena. Para aquellos que aún estén considerando asistir, pueden adquirir las entradas a través de la página web de la Fundación Atrio, organizadora principal de la actividad.