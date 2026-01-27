Sierra de Fuentes: el consultorio médico local reabre con mejoras en accesibilidad y eficiencia para sus pacientes

Hoy ha abierto sus puertas de nuevo el consultorio médico local de Sierra de Fuentes ya con su reforma completamente terminada. Tras algo más de 30 años, desde el Ayuntamiento del municipio impulsaron esta remodelación con el objetivo de reafirmar su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la atención sanitaria de proximidad.

El centro sanitario ya es un referente local en el cuidado de los vecinos del municipio, pero era necesario llevar a cabo algunos cambios que lo adaptasen a las necesidades actuales de sus pacientes. Ahora esperan poder ofrecerles una atención más cómoda, accesible y eficiente.

Las mejoras el nuevo edificio

Algunas de las mejoras más destacadas que han implementado en el local son la redistribución del edificio, sectorizando la zona pública y la zona de atención al paciente, la remodelación de la zona de enfermería para mejorar el tránsito de las camillas , la incorporación de un aseo para personas con discapacidad, así como la reforma de los existentes, y la unificación de las salas de espera, creando un espacio más amplio y cómodo para los pacientes.

Reformas en los baños del consultorio médico de Sierra de Fuentes. / Cedida a El Periódico

Además, se ha llevado a cabo la instalación de nuevas puertas y baldosas antideslizantes, y se han reformado el sistema de climatización, la instalación eléctrica con nuevas luces led, la carpintería exterior y la pintura tanto interior como de la fachada del edificio. Por último, se ha integrado un rótulo decorativo en la fachada.

Mejoras en el consultorio médico de Sierra de Fuentes. / Cedida a El Periódico

Para la renovación se destinaron algo más de 61.000 €, financiados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Esta ayuda se enmarca en una convocatoria de subvenciones para las reformas de los actuales Consultorios Médicos de Extremadura, donde esta se concedió a un total de 20 municipios. Durante las obras las consultas médicas se trasladaron al antiguo colegio de Infantil de la localidad. Pero a partir de hoy se retoman en un edificio completamente renovado.

Recuerdos de antaño

La apertura ha sido particularmente emotiva, ya que en la apertura ha estado presente Don Pedro, quien trabajó durante casi 40 años en el consultorio. De este bonito reencuentro nace la que tal vez sea una de las novedades más especiales que ha traído la obra: una placa conmemorativa en su honor.

Médico Don Pedro junto a su placa conmemorativa. / Cedida a El Periódico

Con ella quieren mantener en el recuerdo del local la huella que deja un médico que ya se ha ganado “un hueco en la historia y en el corazón de todo el pueblo”.