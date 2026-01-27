Reforma sanitaria
Sierra de Fuentes: el consultorio médico local reabre con mejoras en accesibilidad y eficiencia para sus pacientes
Entre las mejoras del consultorio destacan la renovación de la zona de enfermería, la instalación de un aseo adaptado y la creación de una sala de espera más amplia
Hoy ha abierto sus puertas de nuevo el consultorio médico local de Sierra de Fuentes ya con su reforma completamente terminada. Tras algo más de 30 años, desde el Ayuntamiento del municipio impulsaron esta remodelación con el objetivo de reafirmar su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la atención sanitaria de proximidad.
El centro sanitario ya es un referente local en el cuidado de los vecinos del municipio, pero era necesario llevar a cabo algunos cambios que lo adaptasen a las necesidades actuales de sus pacientes. Ahora esperan poder ofrecerles una atención más cómoda, accesible y eficiente.
Las mejoras el nuevo edificio
Algunas de las mejoras más destacadas que han implementado en el local son la redistribución del edificio, sectorizando la zona pública y la zona de atención al paciente, la remodelación de la zona de enfermería para mejorar el tránsito de las camillas , la incorporación de un aseo para personas con discapacidad, así como la reforma de los existentes, y la unificación de las salas de espera, creando un espacio más amplio y cómodo para los pacientes.
Además, se ha llevado a cabo la instalación de nuevas puertas y baldosas antideslizantes, y se han reformado el sistema de climatización, la instalación eléctrica con nuevas luces led, la carpintería exterior y la pintura tanto interior como de la fachada del edificio. Por último, se ha integrado un rótulo decorativo en la fachada.
Para la renovación se destinaron algo más de 61.000 €, financiados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Esta ayuda se enmarca en una convocatoria de subvenciones para las reformas de los actuales Consultorios Médicos de Extremadura, donde esta se concedió a un total de 20 municipios. Durante las obras las consultas médicas se trasladaron al antiguo colegio de Infantil de la localidad. Pero a partir de hoy se retoman en un edificio completamente renovado.
Recuerdos de antaño
La apertura ha sido particularmente emotiva, ya que en la apertura ha estado presente Don Pedro, quien trabajó durante casi 40 años en el consultorio. De este bonito reencuentro nace la que tal vez sea una de las novedades más especiales que ha traído la obra: una placa conmemorativa en su honor.
Con ella quieren mantener en el recuerdo del local la huella que deja un médico que ya se ha ganado “un hueco en la historia y en el corazón de todo el pueblo”.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- La borrasca Ingrid mantiene tres carreteras intransitables en el norte de Cáceres y atención: este lunes, alerta naranja por lluvia