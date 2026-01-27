El temporal azota el norte de Cáceres: cinco localidades entre las más lluviosas de España y alerta amarilla activada

La semana comenzó con la llegada de un nuevo frente procedente de la borrasca Joseph, que descargó sus precipitaciones especialmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde se activó la alerta naranja por intensas lluvias, la cual, se ha alargado hasta las 12.00 horas de este martes. A partir de este momento, el 112 ha vuelto a activar la alerta en un nivel menor, el amarillo, por fuertes lluvias hasta las 18.00 horas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado. Cabe destacar que hasta las 10.00 horas la zona había permanecido en alerta amarilla por fuertes vientos.

El sur de la provincia de Badajoz, por otro lado, ha activado también la alerta amarilla por lluvias hasta la misma hora.

Madrigal de la Vera, la más lluviosa de España

Los datos registrados por la Aemet muestran que la localidad cacereña de Madrigal de la Vera ha sido la más lluviosa a nivel nacional durante esta madrugada, con 60,8 litros por metro cuadrados acumulados desde la medianoche. Asimismo, otras cuatro localidades cacereñas se sitúan en el ránking de las diez más lluviosas de todo el país en este arranque de la jornada. Se trata de Piornal, Nuñomoral, Garganta la Olla y Guadalupe, cuyas estaciones meteorológicas han recogido entre 40 y 56 litros por metro cuadrado.

Nieve en el norte de Cáceres: Tornavacas, Piornal y La Garganta / Juan Pedro Recio Cuesta / Cedidas

Casi 100 km/h

En cuanto al viento, en Extremadura han soplado rachas próximas a los 100 kilómetros por hora en varios puntos de la región, principalmente en el provincia de Cáceres. La más fuerte, de 96 km/h, se ha registrado en Aliseda, seguida por Cáceres, con 95 km/h; Navalvillar de Ibor, 86 km/h; Castuera, en la provincia de Badajoz, 84 km/h, al igual que en Brozas.