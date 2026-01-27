Trujillo conmemora el 794 aniversario de la aparición de la Virgen de La Victoria

Trujillo conmemoró este domingo 25 de enero, coincidiendo con la festividad de la Conversión de San Pablo, el 794 aniversario de la aparición de la Virgen María sobre las murallas de la ciudad, un episodio vinculado a la reconquista definitiva de Trujillo del dominio musulmán durante el reinado del rey Fernando III de Castilla, el 25 de enero de 1232.

Según la tradición, la presencia de la Virgen alentó a las tropas cristianas en los momentos decisivos del asedio, un hecho que marcó profundamente la historia y la devoción de la ciudad. De aquel acontecimiento surge la advocación de la Virgen de La Victoria, Patrona de Trujillo, bajo el título de Madre de La Victoria.

Los actos conmemorativos, organizados por la Hermandad de la Santísima Virgen de la Victoria, comenzaron a las 12:00 horas con una Solemne Eucaristía celebrada en la iglesia de San Francisco, presidida por el párroco de Trujillo, Juan Carlos Milla. A la celebración asistió el presidente de la Hermandad, Javier Diz, junto a una amplia representación institucional y numerosos fieles.

Entre las autoridades presentes se encontraba la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, acompañada por los tenientes de alcalde Eduardo Diz y Consuelo Soriano, así como por la concejala Blanca Henche. También estuvieron presentes el presidente de la Junta de Cofradías Manuel Quesada y el de la Cofradía de Nuetsro Padre Jesús Nazareno, Tomás Casillas. Tras la misa y una vez trasladados al Arco del Triunfo, tuvo lugar una Acción de Gracias, la lectura de la efemérides y ofrenda floral en recuerdo y agradecimiento a la Patrona de la ciudad.

Pese a las adversas condiciones meteorológicas, un numeroso grupo de feligreses quiso acompañar los actos, demostrando una vez más la profunda devoción y arraigo popular que la Virgen de La Victoria mantiene en Trujillo, casi ocho siglos después de su aparición.