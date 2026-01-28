El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

El temporal sigue siendo noticia en la provincia de Cáceres, que se ve desbordada por la meteorología. Si la lluvia y la nieve ya habían hecho efectos, obligando a cortar carreteras en el norte, ahora es el viento el que ha hecho acto de presencia, también en Cáceres ciudad, obligando a actival la alerta roja.

Arroyo de la Luz ha sido una de las localidades más afectadas. Parte de la cubierta del tejado de su pabellón ha volado, acabando en la cercana gasolinera. Las actuaciones para retirarlo han obligado a cortar la carretera. Lo confirma el alcalde, Carlos Caro. «Estamos atendiendo todas las incidencias. Del pabellón ha afectado a la semi cubierta, ha cortado el tráfico y ya la están retirando».

No es lo único en lo que ha afectado al municipio de 5.500 habitantes. «Estamos trabajando en la retirada de cubiertas», señala. Además, han caído numerosos árboles y farolas. Pese a ello, comenta que «solo son daños materiales, es secundario mientras no haya daño personales».

Arroyo de la Luz también presenta problemas con las telecomunicaciones. En el bar L´Atrio afirman que «la luz va y viene». Su dueño, Alfredo, asegura que el local no se ha visto afectado por el viento, pero que en el camino al trabajo sí ha visto estragos. «Hay trozos de tejados, farolas, tejas...».

Relacionado con la luz, la situación ha sido complicada durante las primeras horas de la mañana. «No hemos tenido internet, la cobertura ha vuelto hace un momento, pero ahora mismo no hay tele».

El viento afecta a la sierra de Montánchez

Otro de los puntos de la provincia que más se está viendo afectado es la sierra de Montánchez. En la localidad del mismo nombre, su alcalde, Joaquín Plana, recoge el testigo de Arroyo. «La luz va y viene». «La verdad es que hace mucho aire, hay rachas bastante fuertes, estamos en alerta roja», cuenta.

Allí también se ha visto la caída de farolas y tejas, aunque asegura que «sin gravedad».

Más liados están en Valdefuentes. Su alcalde, Álvaro Arias, es de las pocas personas que se encuentran en la calle, junto a operarios del ayuntamiento. «La gente tiene miedo, les hemos dicho que no salgan de sus casas y están respetando». Para hacerse a la idea, «estamos como con el Covid».

Imagen de un tejado que ha volado sobre otro. / Álvaro Arias

Se han cerrado el colegio, los parques o el gimnasio. Los contenedores también se han caído, golpeando incluso a algunos vehículos. «Básicamente, es un vendaval. Hacía mucho que no veía algo así», asevera. Tejas, cubiertas o cañerías se han visto afectadas, así como dos calles, hasta el momento, que han tenido que ser cortadas. «Se han visto afectados varios tejados. Uno ha volado a otro. Estamos pendientes». Del mismo modo, asegura que solo hay daños materiales.

Cañaveral y Navalvillar de Ibor amanecían sin luz

Los vecinos de otros municipios se han despertado además esta mañana sin luz. Este ha sido el caso de pueblos como Cañaveral, donde el corte eléctrico ha durado hasta tres horas y, aunque ahora apenas hay viento y no llueve, tal y como declaran desde el pueblo, son muchos los desperfectos a los que tienen que hacer frente. Levantamientos de árboles y tejas, junto al desplazamiento de contenedores son algunos de los percances más llamativos. Aunque celebran que por el momento no se han registrado daños personales, comentan que el cementerio local al sido el principal foco del temporal.

Se trata de una zona rodeada de grandes pinos y eucaliptos, muchos de los cuales han caído al suelo. Desde temprano los efectivos de seguridad junto con la alcaldesa del pueblo trabajan mano a mano para solventar la situación. Además, algunas de las pedanías del municipio como Grimaldo también, se han visto afectadas. La carretera nacional N-630 se ha mantenido cerrada durante gran parte de la mañana ya que se encontraba obstruida por árboles caídos. A estas zonas se han destinado distintos grupos de voluntarios. En el pueblo esperan «que el temporal dé una tregua» y les permita solucionar los daños que ha provocado hasta ahora.

Otro de los grandes afectados en la provincia ha sido Navalvillar de Ibor. «El pueblo está desastroso», declaraban desde la localidad. Murallas y tejados caídos son lo que caracteriza hoy la imagen del pueblo. Además, también han sufrido varios cortes de luz a lo largo de la mañana. Por el momento mantienen la precaución de no salir a la calle para sus vecinos y trabajan en la reconstrucción de los edificios perjudicados.

Otros municipios como Aldeanueva del Camino no han notado con tanta fuerza el paso del temporal y por el momento se mantienen intactos. Ponen su esperanza en que sigan conservando esa suerte y la situación en el pueblo se mantenga con normalidad.