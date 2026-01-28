La borrasca 'Kristin' deja a Guadalupe sin cobertura móvil y sin internet durante más de diez horas

Los vecinos de Guadalupe amanecían hoy incomunicados. El municipio se encuentra en la mancomunidad Villuerca-Ibores-Jara, una de las zonas más afectadas por la borrasca ‘Kristin’ en la provincia de Cáceres. La situación se ha mantenido hasta bien entrada la tarde y hasta las 19:00 horas el pueblo no empezaba a recuperar la cobertura móvil y el internet. Además, en la localidad también han sufrido un corte de luz que se ha extendido durante una hora.

Otro de los grandes afectados en la provincia ha sido Navalvillar de Ibor. «El pueblo está desastroso», declaraban desde la localidad. Murallas y tejados caídos son lo que caracteriza hoy la imagen del pueblo. Además, también han sufrido varios cortes de luz a lo largo de la mañana. Por el momento mantienen la precaución de no salir a la calle para sus vecinos y trabajan en la reconstrucción de los edificios perjudicados.

Arroyo de la Luz ha sido otra de las localidades más perjudicadas. Parte de la cubierta del tejado de su pabellón ha volado, acabando en la cercana gasolinera. Las actuaciones para retirarlo han obligado a cortar la carretera. Lo confirma el alcalde, Carlos Caro. «Estamos atendiendo todas las incidencias. Del pabellón ha afectado a la semi cubierta, ha cortado el tráfico y ya la están retirando».

El desplome ha afectado a la zona de la gasolinera, que está abierta pero no puede recibir clientes. Una parte de la cubierta ha quedado sobre su tejado. Lorenzo, el trabajador que estaba en turno en ese momento, relata el miedo que ha pasado: "He escuchado el golpe y me he asustado. Rápidamente, me he dado cuenta de la gravedad de la situación. No me he atrevido a salir de mi puesto de trabajo porque no sabía si estaba en peligro. Un compañero ha venido y se ha llevado mi coche de la zona, tiene un pequeño rayón, pero nada grave para lo que podía haber ocurrido", incide.

Otro de los puntos de la provincia que se ha visto afectado es la sierra de Montánchez. En la localidad del mismo nombre, su alcalde, Joaquín Plana, recoge el testigo de Arroyo. «La luz va y viene». «La verdad es que hace mucho aire, hay rachas bastante fuertes, estamos en alerta roja», cuenta. Allí también se ha visto la caída de farolas y tejas, aunque asegura que «sin gravedad».

En Valdefuentes se han cerrado el colegio, los parques o el gimnasio. Los contenedores también se han caído, golpeando incluso a algunos vehículos. «Básicamente, es un vendaval. Hacía mucho que no veía algo así», asevera su alcalde, Álvaro Arias. Tejas, cubiertas o cañerías se han visto afectadas, así como dos calles, hasta el momento, que han tenido que ser cortadas. «Se han visto afectados varios tejados. Uno ha volado a otro. Estamos pendientes». Del mismo modo, asegura que solo hay daños materiales.

Los municipios van recuperando poco a poco la normalidad, principalmente en cuanto a los cortes eléctricos. Aunque aún serán necesarios varios días para solventar los daños materiales.