Somos Cáceres defiende la caza tradicional en Monfragüe ante los efectos negativos de su prohibición

La caza deportiva y comercial está prohibida en el Parque Nacional de Monfragüe desde diciembre de 2020, en cumplimiento de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales que la considera incompatible. Hoy, desde Somos Cáceres se posicionan a favor de la caza tradicional en el parque, cuya eliminación tendría efectos negativos directos sobre el empleo, la economía y el equilibrio poblacional de las especies en los municipios del entorno. Destacan además que esta práctica es compatible tanto con el turismo de naturaleza como con la conservación de la biodiversidad del parque natural.

Cristina Redondo, portavoz agraria de Somos Cáceres, exige a la administración que no se pueden separar terrenos públicos de fincas privadas. “Si se caza solo en terrenos públicos los jabalíes y venados se refugiarán en los predios particulares”, declara. Esta situación solo conllevaría a desplazar el problema de un sitio a otro, agravando incluso la situación en las fincas privada. Podrían producirse superpoblaciones de algunas especies locales que amenacen el desarrollo de otras zonas colindantes.

Cristina Redondo, portavoz agraria de Somos Cáceres. / Cedida a El Periódico

Por otra parte, también consideran necesaria la agroganadería tradicional para conservar los valores naturales de Monfragüe En sus propias palabras, “la dehesa y el paisaje actuales son el resultado de siglos de gestión humana sostenible”.

Desde la Comisión Agraria de Somos Cáceres demandan la modificación de la Ley de Parques Nacionales, que actualmente impone restricciones a la práctica cinegética en estos espacios.