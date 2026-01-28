La Diputación de Cáceres lanza un nuevo sistema cita previa del organismo de recaudación

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación Provincial de Cáceres avanza en sus objetivos estratégicos con la implantación de un nuevo Gestor de Citas, una herramienta que ha sido presentada por la diputada responsable de este organismo, María Toscano, quien ha destacado que esta nueva herramienta está destinada a «mejorar de forma significativa la atención al contribuyente y a las entidades delegantes, situando al ciudadano como eje central de la prestación del servicio público».

Actualmente, como ha detallado Toscano, más del 50 por ciento de las llamadas que recibe el servicio de atención al contribuyente tienen como finalidad la solicitud de cita previa. «Esta situación pone de manifiesto que el sistema existente, basado en la Sede Electrónica, no se adapta de manera global a las necesidades reales de acceso de la ciudadanía, generando una sobrecarga innecesaria en los recursos humanos y en los canales telefónicos de la organización». Así, con el nuevo sistema, el OARGT simplifica y facilita el acceso a la cita previa, eliminando barreras tecnológicas. A partir de ahora, no será necesario disponer de certificado electrónico para solicitar una cita, y el trámite podrá realizarse desde cualquier navegador o dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador. El nuevo Gestor de Citas permitirá a los ciudadanos solicitar atención presencial o telefónica en cualquiera de las oficinas del OARGT “de forma rápida, sencilla y sin esperas, incluso en periodos de alta demanda, como las campañas de recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o el IBI, en las que se pueden superar mil llamadas diarias».