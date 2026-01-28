Felcode hace balance en Cáceres del 2025 y ya trabaja en su 20 aniversario colaborando con países de Latinoamérica

19 expertos se han reunido este martes en el palacio provincial junto al presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, celebra su reunión para valorar el trabajo que 13 voluntarios expertos han realizado durante un mes en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay, y con proyectos que van desde el turismo, los recursos hídricos, la agroindustria, el mantenimiento de caminos rurales o la gestión en la administración local.

Morales agradeció el trabajo a estos expertos al inicio del encuentro. «Es uno de los proyectos más importantes de Felcode, un trabajo intenso y silencioso que hay que reconocer, sobre todo en estos momentos cuando es tan necesario seguir fomentando las políticas de cooperación».

Junto al presidente de Felcode, han estado también los miembros de la Junta directiva, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, el diputado de Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, el secretario del Fondo, Alfonso Beltrán y su gerente, Antonio Fuentes.

Este último, explicó que «es un programa de cooperación técnica donde trabajadores, empleados públicos de las Administraciones locales, de las diputaciones, de mancomunidades, de manera voluntaria participan en un intercambio técnico con autoridades y con municipios de países del sur, concretamente del área iberoamericana».

20 años

Trece personas fueron las que tuvieron la oportunidad de participar en este programa durante un mes, «desarrollando diferentes tareas vinculadas a servicios públicos que prestan los municipios, prestando apoyo, su experiencia y su conocimiento». A su regreso, «cada voluntario manifiesta aquellos aspectos más significativos. Y, en definitiva, sacamos conclusiones y aprendizajes de cara a la nueva edición de voluntarios que próximamente, en las próximos meses, sacaremos».

Además, este 2026 Felcode cumple 20 años, por lo que «va a ser una edición especial». «Queremos que cuente con 20 expertos voluntarios y, además, a final de año, hacer un homenaje y un reconocimiento a todos cuantos han participado en este programa en estos últimos veinte años y que superan más de 300 personas entre técnicos y administraciones locales», añadió.

Sobre los proyectos, explica que «cada proyecto va vinculado a un país o cada país va vinculado a un proyecto». El año pasado fueron cinco países (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay), pero para este «pretendemos ampliar el número de países y, por tanto, también el número de participantes».

«Los proyectos tienen que estar vinculados todos a gestión de Administraciones locales, temas que son competencias de los Gobiernos locales, finanzas, temas de mancomunidades, temas de medioambiente, temas de turismo… En definitiva, todo aquello que es competencia o que tiene que ver con el mundo local, nosotros atendemos dándole respuesta con los técnicos que participan en el programa de manera voluntaria», finaliza.

Experiencias

Lorena Gómez y Juan José Martínez han sido dos de los voluntarios que han intercambiado sus conocimientos en la 19 edición. La primera en Paraguay, con el fortalecimiento del servicio de arreglo y mantenimiento de caminos rurales, mientras que el segundo en Bolivia, con el manejo agronómico sostenible del cultivo del olivo.

Gómez, ingeniera de caminos, ha desempeñado su voluntariado durante un mes en Paraguay y lo que destaca al final de su experiencia es que su aportación se ha reflejado en la práctica, en proyectos concretos. «El programa que yo he ido a hacer ha sido un programa de acondicionamiento y mantenimiento de caminos rurales. La experiencia para mí ha sido completamente satisfactoria y, bueno, me ha aportado más que lo que yo he podido llevar. He aprendido muchísimo y vengo con una sensación de haber realizado un buen trabajo, porque al final del mes he notado como mi trabajo, al final, se veía en la práctica».

Por su parte, Martínez, el cual ha cumplido su segundo año colaborando con Felcode, en el departamento boliviano de Tarija, compartió sus conocimientos en el cultivo y cuidado del olivar, proyecto ya en marcha y con las bases para trabajar con el almendro y la higuera.

«Mi proyecto ha consistido en la incorporación del cultivo del olivar en esta zona en Bolivia con el fin de mejorar la capacidad económica de los productores. Ya es el segundo año, el año pasado ya incorporamos el cultivo y este segundo año ya lo que hemos estado haciendo un curso de capacitación un poco más específico, enseñándoles la poda, enseñándoles a hacer análisis de suelo para ver qué problemas hay en el suelo para que el cultivo se pueda dar o no. Un proyecto que tiene un acogimiento muy bueno. Para este año ya le quedamos allí unos futuros proyectos para que ellos estudiaran de poder incorporar cultivo de almendro y cultivo de higuera, para que también pueda ser un revulsivo para para todos los productores de la zona, que necesitan esa ayuda».